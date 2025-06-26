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Обмін полоненими: до України повернулись воїни, які вважалися зниклими безвісти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Обмін полоненими: до України повернулись воїни, які вважалися зниклими безвісти
фото: Ігор Клименко / соцмережі

Більшість повернутих додому воїнів були в полоні з 2022 року

Сьогодні під час обміну полоненими додому повернулися воїни, які перебували у полоні з 2022 року, а також ті, які вважалися зниклими безвісти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігора Клименка.

«Відбувся черговий обмін полоненими в межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Серед звільнених – гвардійці та прикордонники. Історії деяких з них – справжнє диво. Їх вважали зниклими безвісти, але навіть попри невідомість, держава продовжувала пошуки. І сьогодні вони з нами», – йдеться в повідомленні.

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Попереду на військовослужбовців чекає тривала реабілітація.

Нагадаємо, найстаршому звільненому – 62 роки, наймолодшому – 24 роки. На Батьківщину повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. Серед них – військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ. Є оборонці Маріуполя.

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Нагадаємо, 20 червня Україна теж провела черговий обмін полоненими. Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки.

За словами президента, серед звільнених воїнів – оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Прикордонної служби.

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Теги: обмін обмін полоненими війна Україна росія

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