Обмін полоненими: до України повернулись воїни, які вважалися зниклими безвісти

Більшість повернутих додому воїнів були в полоні з 2022 року

Сьогодні під час обміну полоненими додому повернулися воїни, які перебували у полоні з 2022 року, а також ті, які вважалися зниклими безвісти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігора Клименка.

«Відбувся черговий обмін полоненими в межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Серед звільнених – гвардійці та прикордонники. Історії деяких з них – справжнє диво. Їх вважали зниклими безвісти, але навіть попри невідомість, держава продовжувала пошуки. І сьогодні вони з нами», – йдеться в повідомленні.

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Попереду на військовослужбовців чекає тривала реабілітація.

❗️ Деякі з полонених Захисників перебували у статусі пошуку і не були підтверджені країною-агресором. Серед них є також офіцери, - омбудсмен Лубінець



🙏 Найстаршому звільненому — 62 роки, наймолодшому — 24 роки. https://t.co/e4b1UQoXbX pic.twitter.com/q6TYTYOHk1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 26, 2025

Нагадаємо, найстаршому звільненому – 62 роки, наймолодшому – 24 роки. На Батьківщину повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. Серед них – військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ. Є оборонці Маріуполя.

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Нагадаємо, 20 червня Україна теж провела черговий обмін полоненими. Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки.

За словами президента, серед звільнених воїнів – оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Прикордонної служби.