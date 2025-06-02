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Перемовини у Стамбулі: перші заяви Зеленського, Умєрова та Єрмака

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Перемовини у Стамбулі: перші заяви Зеленського, Умєрова та Єрмака
Ми домовилися про обміни, наполягаємо на звільненні усіх полонених та цивільних заручників, – Умєров
фото: скриншот відео

Єрмак: Україна передала список дітей, які росіяни мають повернути

Після завершення годинних перемовин між Україною та РФ у Стамбулі українські посадовці зробили низку заяв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви політиків.

Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути. Йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях.

«Ще у березні на зустрічі в Джидді ми підтвердили готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою. Повернення українських дітей – невіддільна частина справедливого та тривалого миру та ключовий елемент довіри, перший тест на щирість намірів. Чекаємо відповіді. М’яч на полі Росії», – сказав Єрмак.

Під час брифінгу на саміті «Бухарестської дев’ятки» у Вільнюсі президент Володимир Зеленський заявив, що чекає повного звіту від міністра оборони Рустема Умєрова.

«У Стамбулі сторони обмінялися думками та ми готуємо новий обмін військовополоненими», – повідомив Зеленський.

Російська сторона додатково повідомляє про обмін документами з умовами припинення вогню. 

Умєров за підсумками повідомив, що припинення вогню обговорювалося. Другий пункт – звільнення людей. Україна наполягає на звільненні всіх полонених і поверненні цивільних. Фокус під час обмінів буде на тяжкопоранених і хворих, молоді та повернення тіл загиблих.

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі почався другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Напередодні, 1 червня, президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу делегації – зі списку виключено Олексія Маловацького, натомість включено Юрія Ковбасу, Євгена Острянського та Андрія Фоміна.

Документ, з яким українська делегація поїхала до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. 

Радник керівника Офісу президента підкреслив, що російська сторона досі не озвучила жодної конкретної позиції чи вимог щодо майбутніх переговорів. Він назвав це «унікальним випадком», коли делегація вирушає на зустріч, не оприлюднивши жодних деталей про свій порядок денний: «Вони не мають публічно пред'явленої позиції, щоб її проаналізувати. Переговори так не ведуться – це свідчить, що вони можуть бути беззмістовними».

Тим часом перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз, які входять до складу української переговорної делегації, зустрілися з представниками Німеччини, Італії та Великої Британії. Сторони скоординували позиції напередодні зустрічі української та російської делегацій.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна планує запропонувати Росії на переговорах повне, безумовне припинення вогню й усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. «Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, – логічна та реалістична», – зазначив президент. До слова, аналітики ISW проаналізували, як Росія «диктує» свої вимоги щодо часу, умов та місця проведення переговорів.

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Теги: росія Володимир Зеленський Україна Андрій Єрмак переговори Рустем Умєров перемир'я

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