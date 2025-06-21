Зеленський: Частина іранських потужностей з виробництва «шахедів» знищена

Президент України прокоментував наслідки ескалації на Близькому Сході для України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував наслідки конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Він заявив про знищення частини іранських виробничих потужностей для виробництва ударних безпілотників типу Shahed. Про це глава нашої держави розповів під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

Зеленський визнав, що ескалація на Близькому Сході та можливе втягнення США у конфлікт, безумовно, вплине на пріоритетність України для американців. Він наголосив на неприпустимості появи ядерної зброї в Ірану.

«Звісно, ми проти того, щоб в Ірану з'явилася ядерна зброя. Тобто, якщо сьогодні вони можуть напасти на будь-яку країну, або вони можуть дати зброю Росії чи іншій країні, чи навіть не країні, а терористичній організації, – ми не знаємо, кому вони можуть надати зброю. Тож це дуже, дуже небезпечно. Звісно, це вплине і на нас», – заявив президент.

Водночас Зеленський повідомив позитивну новину для України: «Наприклад, частина потужностей з виробництва «шахедів» була знищена. Я не впевнений, що все. І це прикро, але Іран раніше допомагав цим Росії, і я гадаю, що зараз передано Північній Кореї досвід росіян, я маю на увазі, військовий досвід. Вони надали всі ці речі Північній Кореї. Це означає, що, можливо, і ядерну зброю, і весь досвід вони нададуть своїм союзникам».

Президент підкреслив, що Іран вже надав Росії «все для того, щоб ті нас вбивали» – «шахеди», ракети та ліцензії. Хоча ослаблення їхніх виробничих потужностей є позитивним моментом, Зеленський зауважив, що «в певних моментах вже може бути пізно», натякаючи на передачу технологій іншим країнам.

«Ви чуєте і розумієте, хто їхні союзники. Вони не наші союзники. Вони наші вороги. Тому моя позиція дуже чітка», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вперше відкрито окреслив компроміси, на які готова піти Україна задля досягнення перемир'я з Росією. За його словами, ключовим елементом є присутність західних союзників, можливо, країн НАТО, на українській території, що мало б стати гарантією для російського диктатора Володимира Путіна, що після припинення вогню Україна не піде в наступ.