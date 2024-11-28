Володимир Кличко розглядав можливість повернення на ринг для бою з Дюбуа, – ЗМІ

Володимир Кличко завершив кар’єру після поразки від Ентоні Джошуа у квітні 2017 року

Кличко хоче стати найстаршим чемпіоном світу в історії професійного боксу?

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко вів переговори про можливе повернення на ринг у бою проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа. Про це повідомляє Mail Sport.

За даними джерела, 48-річний Володимир заявив про свою готовність поборотися за титул з Дюбуа на вечорі боксу у Саудівській Аравії 22 лютого. Однак, переговори щодо бою були припинені цього тижня після поєдинку Майка Тайсона проти ютубера Джейка Пола. Пол переміг Тайсона одноголосним рішенням суддів.

Організатори бою у Саудівській Аравії вирішили не ризикувати повторенням ситуації з 58-річним Тайсоном, який у восьмираундовому поєдинку зміг завдати лише 18 точних ударів.

IBF теж не поспішала санкціонувати цей бій як добровільний захист для Дюбуа.

Джерело повідомляє, що Кличко «одержимий» ідеєю перемогти Даніеля та стати найстаршим чемпіоном світу. Цей рекорд досі належить Джорджу Форману, який завершив кар’єру у віці 46 років і 169 днів у 1995 році, утримуючи титул IBF.

Володимир завершив кар’єру після поразки від Ентоні Джошуа у квітні 2017 року.

Також була інформація, що наступним суперником Дюбуа стане Джозеф Паркер.

Нагадаємо, Олександр Усик отримав несподіваного гостя у тренувальному таборі перед реваншем з Тайсоном Ф'юрі. Українець на своїй сторінці в Instagram поділився світлиною, на якій зустрівся з легендарним боксером Ленноксом Льюїсом. Про це стало відомо з соціальних мереж спортсмена.

«Союз двох абсолютів: величезна повага, що об'єднує два покоління хевівейту», – написав Усик під фото.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

Нагадаємо, перед домінацією українського супертяжа абсолютним чемпіоном у хевівейті був саме Леннокс, який у 1999 році здолав Холіфілда. Через чверть століття таке досягнення виборов Усик, побивши Тайсона Ф'юрі. Втім згодом Олександр відмовився від титулу IBF та втратив звання абсолюта.

Вже 21 грудня між українцем та «Циганським королем» відбудеться реванш, який пройде у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді.