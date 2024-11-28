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Усик зустрівся з легендарним Ленноксом Льюїсом перед реваншем з Ф'юрі

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Усик зустрівся з легендарним Ленноксом Льюїсом перед реваншем з Ф'юрі
Олександр Усик
фото з відкритих джерел

Вже 21 грудня між українцем та «Циганським королем» відбудеться реванш

Олександр Усик отримав несподіваного гостя у тренувальному таборі перед реваншем з Тайсоном Ф'юрі. Українець на своїй сторінці в Instagram поділився світлиною, на якій зустрівся з легендарним боксером Ленноксом Льюїсом. Про це стало відомо з соціальних мереж спортсмена.

«Союз двох абсолютів: величезна повага, що об'єднує два покоління хевівейту», – написав Усик під фото.

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Допис, поширений Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

Нагадаємо, перед домінацією українського супертяжа абсолютним чемпіоном у хевівейті був саме Леннокс, який у 1999 році здолав Холіфілда. Через чверть століття таке досягнення виборов Усик, побивши Тайсона Ф'юрі. Втім згодом Олександр відмовився від титулу IBF та втратив звання абсолюта.

Вже 21 грудня між українцем та «Циганським королем» відбудеться реванш, який пройде у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді.

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Теги: реванш Олександр Усик бокс

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