Легендарний Сосновський покидає збірну України

Фахівець мав допрацювати до кінця олімпійського 2024 року, а новий контракт він вже підписувати не збирався

Головний тренер олімпійської збірної України з боксу Дмитро Сосновський анонсував свій відхід із команди. Про це повідомляє «Спорт 24».



З ім'ям 66-літнього фахівця пов'язані найбільші успіхи олімпійського боксу нашої країни. Колишні аматори згодом підтвердили свій клас і в професіональному боксі.

«У мене контракт закінчується 31 грудня цього року. Головним тренером збірної я вже не буду і, відповідно, не працюватиму з командою. Гадаю, прийшов час. Є багато як молодих і перспективних, так і досвідчених тренерів. А я своє відпрацював», – пояснив рішення тренер.

Він повідомив, що між ним та керівництвом федерації була домовленість. Фахівець мав допрацювати до кінця олімпійського 2024 року, а новий контракт він вже підписувати не збирався.

«Звичайно, були цілі. Конкретно боксери мали принести країні золоту медаль. Я із завданням впорався», – відзвітував Сосновський, маючи на увазі олімпійський тріумф у Парижі Олександра Хижняка.

«Робота на посаді головного тренера збірної вимагає багато сил, здоров’я, має бути багато бажання. Це дуже серйозна робота, – поділився легендарний тренер. – А я вже старший чоловік, мені складно їздити, літати, працювати».

Нагадаємо, що 17 вересня пішов з життя 25-річний боксер та член збірної України Аркадій Карцан.