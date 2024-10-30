«Ловить рибу на батьківщині»: менеджер розповів про подальші плани Ломаченка

Раніше повідомлялося, що Ломаченко не має мотивації битися на рингу та бажає більше часу проводити з родиною

Менеджер чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка заявив, що рішення боксера про кінець кар’єри ще не прийнято остаточно. Про це повідомляє BoxingScene.

«Рішення піти на пенсію або знову битися ще не прийнято, але я можу вам сказати одне – гроші не мотивація для Ломаченка. Ломаченко все ще має «військові обов'язки в армії», які потрібно виконувати, і він знаходить швидкоплинний спокій, ловлячи рибу на батьківщині», – зазначив він.

Менеджер Ломаченка вважає, що боксер може передумати і почати знову боксувати. «Минулого разу проти Камбососа люди казали, що він піде на пенсію, але він передумав, подзвонив мені і сказав, що хоче битися. Важко сказати, що станеться», – сказав Клімас.

Нагадаємо, український боксер Василь Ломаченко, який є чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі (18−3, 12 КО), подумує про завершення карʼєри. Таку заяву зробив інсайдер американського спортивного телеканалу ESPN Майк Коппінджер.

Влітку 2024 року стало відомо, що Василь Ломаченко відмовився від бою з Джервонтою Девісом. Менеджер боксера, Егіс Клімас, пояснив це тим, що Ломаченко зараз не має мотивації та бажає більше часу проводити з родиною. 36-річний спортсмен розпочав свою професійну кар'єру у 2013 році, маючи на рахунку 21 поєдинок, з яких він зазнав лише три поразки.

Як повідомлялося, 14 вересня в місті Вилкове Ізмаїльського району (Одеська область) під час ворожої дронової атаки постраждала дача 36-річного уродженця Білгорода-Дністровського Василя Ломаченка. Боксер придбав дачний будиночок у місцевих рибалок декілька років тому.

До слова, боксер та чемпіон IBF у легкій вазі Василь Ломаченко раніше відреагував на прийняття Верховною Радою законопроєкту про регулювання діяльності релігійних організацій. Боксер оголосив безбожниками 82% українців.