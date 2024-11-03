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Ексчемпіон світу з боксу назвав фаворита реваншу Усик – Ф'юрі

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Ексчемпіон світу з боксу назвав фаворита реваншу Усик – Ф'юрі
Між Усиком та Ф'юрі відбудеться реванш
фото: Associated Press

Американець  Оскар Де Ла Хойя вважає «Циганського короля» незначним фаворитом

Колишній чемпіон світу з боксу Оскар Де Ла Хойя поділився своєю думкою щодо прийдешнього бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі. Про це він розповів в інтерв'ю Fight Hub TV.

Американець не сумнівається, що українець у другому поєдинку стане ще кращим, однак все одно вважає британця незначним фаворитом.

«Так, Усик виграв перший поєдинок. Він повернеться з цим усім у реванші. Олександр буде кращим, швидшим, мудрішим, жорсткішим. Він знатиме, як впоратися з Тайсоном завдяки першому бою та впевненості, яку має. Однак я думаю, що у Ф'юрі голова буде на місці цього разу. Ми не знали, що сталося... Він пережив трагедію, померла його дитина перед боєм. Давайте поговоримо про серце, з яким Тайсон тоді вийшов на ринг. Будь-хто б відмовився. Але Тайсон вийшов на ринг і бився з Усиком, це неймовірно. Так що я справді бачу рівний реванш, 50 на 50, але я повинен все-таки Тайсону віддати перевагу», – сказав Оскар Де Ла Хойя.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

Раніше стало відомо, що Усик став першим абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкому дивізіоні.

А колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі налаштований рішуче перед реваншем проти Олександра Усика.

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Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

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