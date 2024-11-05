«Бавиться в ідіотські ігри»: Тренер Дюбуа зухвало прокоментував поведінку Усика

Дюбуа мав на увазі яскравий вихід українського чемпіона на прес-конференцію з Ф'юрі

Тренер чемпіона світу у хевівейті за версією IBF Даніеля Дюбуа відзначився випадом в бік Олександра Усика. Про це він заявив в інтерв'ю для Seconds Out.



«Усик бавиться у ці дурні та ідіотські ігри. Але знаєте, що Ф'юрі? Він не це не поведеться. Усик може грати ці ігри з іншими людьми», – заявив він.

Вочевидь, коуч Дюбуа мав на увазі яскравий вихід українського чемпіона на прес-конференцію з Ф'юрі у чорному костюмі з червоною краваткою. Таким чином Усик втілив образ героя комп'ютерної гри Хітмена – кілера, який працює під кодовим іменем Хітмен 47.

Втім, дивно чути про те, що саме Олександр занадто занурений в ігри. Адже саме Тайсон відомий своєю зухвалою поведінкою і треш-токами.

Раніше стало відомо, що Усик став першим абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкому дивізіоні.

А колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі налаштований рішуче перед реваншем проти Олександра Усика.