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Букмекери визначили фаворита бою-реваншу Усика та Ф'юрі

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Букмекери визначили фаворита бою-реваншу Усика та Ф'юрі
Найбільш імовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Усика
фото: Associated Press

На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер

21 грудня 2024 року український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик проведе бій-реванш з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Поєдинок відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

За оцінками букмекерів, явним фаворитом поєдинку є українець. На перемогу Усика можна поставити з коефіцієнтом 1,54. Виграш Ф'юрі – 2,50.

Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 16,00.

Найбільш імовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Усика за очками – 2,40. Тріумф Олександра нокаутом – 3,75.

Дострокова перемога «Циганського короля» оцінюється коефіцієнтом 5,50. Успіх британця суддівським рішенням – 4,50.

Раніше стало відомо, що Усик став першим абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкому дивізіоні.

А колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі налаштований рішуче перед реваншем проти Олександра Усика.

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Теги: спорт бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

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