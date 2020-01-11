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    «Вони закордоном вчать дітей і лікуються». Російський боєць з українським прізвищем назвав путінську еліту зрадниками

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    Скажений погляд Алєксандра Шлеменка - «Вони закордоном вчать дітей і лікуються». Російський боєць з українським прізвищем назвав путінську еліту зрадниками
    Скажений погляд Алєксандра Шлеменка
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    Разом з тим Алєксандр Шлеменко вважає позитивним персонажем Сталіна

    Боєць змішаного стилю (MMA) Алєксандр Шлеменко назвав ворогами Росії зрадників всередині країни.

    На думку 35-річного спортсмена, «вороги Росії» прагнуть позбавити країну її цінностей. «У всі часи наш народ зраджувала еліта. За ідеєю вона повинна кістьми лягти, собою пожертвувати заради людей. Але ми цього не бачимо. Цього не було ні в Першу світову війну, ні в Жовтневу революцію», - сказав Шлеменко в інтерв’ю Lenta.ru.

    Він також висловив думку, що російські чиновники в більшості своїй «відірвані від суспільства». «Ви як вважаєте, якщо чиновник дітей вчить за кордоном, лікується там, його хвилює, яка якість освіти і медицини в Росії?» - додав він.

    У тому ж інтерв'ю Шлеменко позитивно оцінив дії Йосіфа Сталіна. Боєць висловив думку, що образ диктатора очорнила пропаганда.

    Шлеменко відомий за виступами в Bellator, M-1 Global і Russian Cagefighting Championship. На його рахунку 59 перемог і 13 поразок.

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    ММА спорт поза політикою Алєксандр Шлеменко
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