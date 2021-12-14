  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Воробей розповів, чому не можна грати в дурня з Ахметовим

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій Воробей не бачить сенсу грати в карти з Рінатом Ахметовим - Воробей розповів, чому не можна грати в дурня з Ахметовим
    Андрій Воробей не бачить сенсу грати в карти з Рінатом Ахметовим
    фото з відкритих джерел

    Поки до футболіста дійшла черга, президент «Шахтаря» вже знав усі карти

    Колишній нападник збірної України і донецького «Шахтаря» Андрій Воробей у рубриці Sport.ua «У десятку» розповів, як грав у карти з президентом клубу Рінатом Ахметовим.

    «Я у преферанс не грав з Ахметовим, але коли ми виграли чемпіонство, то в автобусі до нас вся свита підсіла: там Ахметов, Звягільський, Янукович... Президент сів із нами в дурня грати. Тільки карти роздали, двоє людей вийшло, четверо залишилося. Він уже знав, у кого які карти, хоча я ще не ходив. Сенс тоді грати? Він нас тоді обіграв. Ми ні на що не грали. Футболісти грають на гроші у покер», – сказав Воробей.

    Раніше «Шахтар» став «зимовим» чемпіоном: турнірна таблиця Прем’єр-ліги.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Рінат Ахметов ФК «Шахтар» Андрій Воробей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Воробей розповів, чому не можна грати в дурня з Ахметовим