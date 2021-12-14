Воробей розповів, чому не можна грати в дурня з Ахметовим

Поки до футболіста дійшла черга, президент «Шахтаря» вже знав усі карти

Колишній нападник збірної України і донецького «Шахтаря» Андрій Воробей у рубриці Sport.ua «У десятку» розповів, як грав у карти з президентом клубу Рінатом Ахметовим.

«Я у преферанс не грав з Ахметовим, але коли ми виграли чемпіонство, то в автобусі до нас вся свита підсіла: там Ахметов, Звягільський, Янукович... Президент сів із нами в дурня грати. Тільки карти роздали, двоє людей вийшло, четверо залишилося. Він уже знав, у кого які карти, хоча я ще не ходив. Сенс тоді грати? Він нас тоді обіграв. Ми ні на що не грали. Футболісти грають на гроші у покер», – сказав Воробей.

Раніше «Шахтар» став «зимовим» чемпіоном: турнірна таблиця Прем’єр-ліги.