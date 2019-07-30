«Колос» у меншості здобув історичну перемогу в Прем’єр-лізі (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Смирний Фейсбук

Дебютант елітного дивізіону чемпіонату України стартував з вольової перемоги

«Колос» з Ковалівки продемонстрував неабияке бажання до перемоги в дебютному поєдинку в Прем’єр-лізі. Команда Руслана Костишина спочатку відігралася, а потім вийшовши вперед втримала в меншості переможний результат.

«Колос» (Ковалівка) – «Маріуполь» - 2:1

Голи: 0:1 – Фомін (15). 1:1 – Смирний (41). 2:1 – Гавриш (67)

«Колос»: Яшков, Максименко, О. Зозуля, Смирний (Лисенко, 76), Гавриш, Мілько, Мігунов, Ільїн, Задоя, Морозко (Парамонов, 88), Нехтій (Костишин, 82). Тренер – Руслан Костишин.

«Маріуполь»: Худжамов, Чоботенко, Яворський, Полегенько, Мишньов (Топалов, 77), Чурко (Путря, 61), С. Горбунов, Федорчук, М. Чех (Дава, 80), Вакула, Фомін. Тренер – Олександр Бабич.

Попередження: Максименко (57, 85), Ільїн (70) – Путря (65), Яворський (66), Фомін (90+3).

Вилучення: Максименко (85)

Судді: Дердо – Павлінов, Сухін, Коваленко.

30 липня. Київ. Стадіон «Оболонь Арена».

Дебютанти елітного футбольного дивізіону досить швидко адаптувалися в стартовому поєдинку сезону. Ковалівці спробували атакувати на початку зустрічі. На 14-й хвилині вони розіграли небезпечний кутовий, який завершував Мигнов. Голкіпер гостей доклав усю майстерність, аби відбити удар з верхнього кута.

Та вже за хвилину більш досвідчені гості відкрили рахунок. Фомін втік сам на сам та пробив між ніг воротаря.

Брак досвіду господарі компенсували наполегливістю. Великими силами вони взялися відіграватися. Під кінець першої 45-хвилинки Смирному вдалося відновити рівновагу потужним ударом.

Євген Смирний історичний перший гол «Колоса» в Прем’єр-лізі присвятив партнеру по команді Олександру Бондаренку, який напередодні отримав важку травму.

На початку другого тайму ковалівці влаштували справжню пожежу біля воріт маріупольців.

Наполегливість господарів була винагороджена на 67-й хвилині, коли ефектно пробив зі штрафного Гавриш.

За п’ять хвилин до кінця основного ігрового часу господарі залишилися в меншості. Друге попередження за грубу гру отримав Максименко.

Втім господарям вистачило сил, аби втримати історичну першу перемогу в Прем’єр-лізі.

У наступному турі «Колос» 4 серпня грає на виїзді проти «Олімпіка», а «Маріуполь» днем раніше прийматиме «Олександрію».