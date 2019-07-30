Футбольна Прем’єр-ліга. «Львів» здобув вольову перемогу в Чернігові (відео)



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Пернамбуко забив перший м'яч «Львова» в новому чемпіонаті ФК «Львів»

Матч претендентів на єврокубки завершився несподівано

У Чернігові стартовий поєдинок чемпіонату України-2019/2020 зіграли потенційні претенденти на місця в «зоні Ліги Європи». Місцева «Десна», яка вважалася фаворитом протистояння, не змогла перемогти «Львів».

Чергігівці повели в рахунку після м’яча Дениса Фаворова, однак у другому таймі пропустили два голи від львівських бразильців Пернамбуко і Алваро.

«Десна» (Чернігів) – «Львів» - 1:2

Голи: 1:0 – Денис Фаворов (30). 1:1 – Пернамбуко (54). 1:2 – Алваро (86)

«Десна»: Паст, Денис Фаворов, Гітченко, Імереков, Андрій Мостовий – Картушов, Огіря, Андрій Богданов (Кузик, 87), Артем Фаворов (к) – Хльобас (Владислав Калитвинцев, 66) – Олександр Філіпов. Тренер – Олександр Рябоконь

«Львів»: Олександр Бандура – Володимир Адамюк, Сергій Борзенко (к), Братков, Микола Квасний – Ренан, Владислав Приймак (Сабіно, 68), Мартан, Пернамбуко (Ярослав Богунов, 72) – Шина (Алваро, 81) – Бруно Дуарте. Тренер – Богдан Блавацький

Судді: Денис Шурман (Київська область) – Валентин Куцев, Євген Яковлєв (обидва – Київ)

Попередження: Олександр Філіпов (42), Гітченко (88) – Микола Квасний (8), Владислав Приймак (24), Алваро (86), Володимир Адамюк (90), Мартан (90+1)

30 липня. Чернігів. Стадіон імені Юрія Гагаріна

Нагадаємо, що в стартовому поєдинку чемпіонату-2019/2020 луганська «Зоря» перемогла на виїзді «Ворсклу».

Гол Фаворова

Гол Пернамбуко