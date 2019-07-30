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    Футбольна Прем’єр-ліга. «Львів» здобув вольову перемогу в Чернігові (відео)

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    Пернамбуко забив перший м'яч&nbsp;&laquo;Львова&raquo; в новому чемпіонаті - Футбольна Прем’єр-ліга. «Львів» здобув вольову перемогу в Чернігові (відео)
    Пернамбуко забив перший м'яч «Львова» в новому чемпіонаті
    ФК «Львів»

    Матч претендентів на єврокубки завершився несподівано

    У Чернігові стартовий поєдинок чемпіонату України-2019/2020 зіграли потенційні претенденти на місця в «зоні Ліги Європи». Місцева «Десна», яка вважалася фаворитом протистояння, не змогла перемогти «Львів».

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    Чергігівці повели в рахунку після м’яча Дениса Фаворова, однак у другому таймі пропустили два голи від львівських бразильців Пернамбуко і Алваро.

    «Десна» (Чернігів) – «Львів» - 1:2

    Голи: 1:0 – Денис Фаворов (30). 1:1 – Пернамбуко (54). 1:2 – Алваро (86)

    «Десна»: Паст, Денис Фаворов, Гітченко, Імереков, Андрій Мостовий – Картушов, Огіря, Андрій Богданов (Кузик, 87), Артем Фаворов (к) – Хльобас (Владислав Калитвинцев, 66) – Олександр Філіпов. Тренер – Олександр Рябоконь

    «Львів»: Олександр Бандура – Володимир Адамюк, Сергій Борзенко (к), Братков, Микола Квасний – Ренан, Владислав Приймак (Сабіно, 68), Мартан, Пернамбуко (Ярослав Богунов, 72) – Шина (Алваро, 81) – Бруно Дуарте. Тренер – Богдан Блавацький

    Судді: Денис Шурман (Київська область) – Валентин Куцев, Євген Яковлєв (обидва – Київ)

    Попередження: Олександр Філіпов (42), Гітченко (88) – Микола Квасний (8), Владислав Приймак (24), Алваро (86), Володимир Адамюк (90), Мартан (90+1)

    30 липня. Чернігів. Стадіон імені Юрія Гагаріна

    Нагадаємо, що в стартовому поєдинку чемпіонату-2019/2020 луганська «Зоря» перемогла на виїзді «Ворсклу».

    Гол Фаворова
    Гол Пернамбуко
    Гол Алваро
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