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    Новини

    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Денис Попов вітає Віталія Миколенка з дебютним голом в українській Прем'єр-лізі - Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Денис Попов вітає Віталія Миколенка з дебютним голом в українській Прем'єр-лізі
    Іван Вербицький

    Кияни здолали бронзових призерів минулого чемпіонату

    Команда київського «Динамо» нарешті повернулася в «зону Ліги чемпіонів» в українській Прем’єр-лізі. В матчі 11-го туру кияни завдяки голові оборонця Віталія Миколенка переграли 1:0 бронзових призерів минулого сезону «Олександрію».

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    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Іван Вербицький

    Наразі у киян 23 пункти і від «Шахтаря», який зберігає стовідсотковий показник, вони відстають на цілих десять очок.

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