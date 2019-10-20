Як «Динамо» переможну серію до п'яти матчів продовжило. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»

Денис Попов вітає Віталія Миколенка з дебютним голом в українській Прем'єр-лізі Іван Вербицький

Кияни здолали бронзових призерів минулого чемпіонату

Команда київського «Динамо» нарешті повернулася в «зону Ліги чемпіонів» в українській Прем’єр-лізі. В матчі 11-го туру кияни завдяки голові оборонця Віталія Миколенка переграли 1:0 бронзових призерів минулого сезону «Олександрію».

Наразі у киян 23 пункти і від «Шахтаря», який зберігає стовідсотковий показник, вони відстають на цілих десять очок.