Колишній захисник «Динамо» Головко пригадав перегляди в Англії



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Олександр Головко Футбол 24

Футболіст так і не уклав угоду з клубом англійської Прем’єр-ліги

Колишній захисник збірної України та київського «Динамо» Олександр Головко пригадав перегляди в англійських клубах. Зокрема він розповів про «Ліверпуль» та «Болтон». Втім у Прем’єр-лізі українець так і не зіграв.

«У «Ліверпулі» перебував тиждень. Зустрілися з тренером Жераром Ульє, пообідали в ресторані, обговорили деякі питання. Але трансфер не відбувся. Я повернувся до Києва. Звісно, такі гойдалки не йдуть на користь. Уже після смерті Лобановського був у «Болтоні». У роздягальні запитали, на якій позиції граю. Кажу, що в ворота не стану, а на всіх інших – можу. Але теж не вийшло», - передає слова Головка Футбол 24.

Олександр Головко виступав у складі київського «Динамо» з 1995 по 2004 рік. Виграв 7 чемпіонських титулів та п’ять перемог у Кубку України.