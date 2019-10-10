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    Колишній захисник «Динамо» Головко пригадав перегляди в Англії

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    Олександр Головко - Колишній захисник «Динамо» Головко пригадав перегляди в Англії
    Олександр Головко
    Футбол 24

    Футболіст так і не уклав угоду з клубом англійської Прем’єр-ліги

    Колишній захисник збірної України та київського «Динамо» Олександр Головко пригадав перегляди в англійських клубах. Зокрема він розповів про «Ліверпуль» та «Болтон». Втім у Прем’єр-лізі українець так і не зіграв.

    «У «Ліверпулі» перебував тиждень. Зустрілися з тренером Жераром Ульє, пообідали в ресторані, обговорили деякі питання. Але трансфер не відбувся. Я повернувся до Києва. Звісно, такі гойдалки не йдуть на користь. Уже після смерті Лобановського був у «Болтоні». У роздягальні запитали, на якій позиції граю. Кажу, що в ворота не стану, а на всіх інших – можу. Але теж не вийшло», - передає слова Головка Футбол 24.

    Олександр Головко виступав у складі київського «Динамо» з 1995 по 2004 рік. Виграв 7 чемпіонських титулів та п’ять перемог у Кубку України.  

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