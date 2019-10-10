Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інстаграмом дружини півзахисника київського «Динамо» та збірної України Віталія Буяльського Аліни можна милуватися вічно

Варто зазначити, що там є не лише світлини красивої фігури, але і знімки з Віталієм і їхньою дочкою Златою, а також багато мотиваційних постів і історій з особистого життя.

За освітою Аліна Буяльська політолог. Але стала візажистом та дає поради щодо догляду за собою і просто допомагає молодим мамам в своєму Instagram. В якості наочної демонстрації, красуня демонструє власну ідеальну фігуру.