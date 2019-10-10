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    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського

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    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського

    Інстаграмом дружини півзахисника київського «Динамо» та збірної України Віталія Буяльського Аліни можна милуватися вічно

    Варто зазначити, що там є не лише світлини красивої фігури, але і знімки з Віталієм і їхньою дочкою Златою, а також багато мотиваційних постів і історій з особистого життя.

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    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Татуйована брюнетка. Відверті фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського

    За освітою Аліна Буяльська політолог. Але стала візажистом та дає поради щодо догляду за собою і просто допомагає молодим мамам в своєму Instagram. В якості наочної демонстрації, красуня демонструє власну ідеальну фігуру.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Віталій Буяльський
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