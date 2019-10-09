  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    З ким епатажний футболіст Леоненко святкував 50-річчя. Фоторепортаж з бенкету

    • Розсилка
    Віктор Леоненко, Олександр Алієв і компанія пили розливне пиво з пластикових пляшок - З ким епатажний футболіст Леоненко святкував 50-річчя. Фоторепортаж з бенкету
    Віктор Леоненко, Олександр Алієв і компанія пили розливне пиво з пластикових пляшок
    Фото із соцмереж

    Погуляти з телевізійною легендою завітали футболісти різних поколінь

    5 жовтня 50-річчя відсвяткував тричі найкращий футболіст України, легенда київського «Динамо», національної збірної нашої держави і зірка телебачення України Віктор Леоненко.

    У Мережу потрапила фотопідбірка святкових митей. Привітати Віктора Євгеновича прийшли футболісти різних поколінь і один із лідерів гурту «Танок на майдані Конґо» Олександр «Фоззі» Сидоренко.

    На світлинах помічений легендарний капітан «Динамо» 60-х років Андрій Біба, зірка київського клубу 80-х Іван Яремчук, знані українські футболісти епохи зламу тисячоліть Юрій Максимов, Едуард Цихмейструк, Олександр Алієв, Андрій Воробей, В’ячеслав Шевчук.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    З ким епатажний футболіст Леоненко святкував 50-річчя. Фоторепортаж з бенкету
    З ким епатажний футболіст Леоненко святкував 50-річчя. Фоторепортаж з бенкету
    З ким епатажний футболіст Леоненко святкував 50-річчя. Фоторепортаж з бенкету
    З ким епатажний футболіст Леоненко святкував 50-річчя. Фоторепортаж з бенкету
    З ким епатажний футболіст Леоненко святкував 50-річчя. Фоторепортаж з бенкету
    З ким епатажний футболіст Леоненко святкував 50-річчя. Фоторепортаж з бенкету
    З ким епатажний футболіст Леоненко святкував 50-річчя. Фоторепортаж з бенкету
    З ким епатажний футболіст Леоненко святкував 50-річчя. Фоторепортаж з бенкету
    З ким епатажний футболіст Леоненко святкував 50-річчя. Фоторепортаж з бенкету
    З ким епатажний футболіст Леоненко святкував 50-річчя. Фоторепортаж з бенкету
    З ким епатажний футболіст Леоненко святкував 50-річчя. Фоторепортаж з бенкету
    З ким епатажний футболіст Леоненко святкував 50-річчя. Фоторепортаж з бенкету
    З ким епатажний футболіст Леоненко святкував 50-річчя. Фоторепортаж з бенкету
    З ким епатажний футболіст Леоненко святкував 50-річчя. Фоторепортаж з бенкету
    З ким епатажний футболіст Леоненко святкував 50-річчя. Фоторепортаж з бенкету
    Фото з соцмереж

    Нагадуємо, що нині Віктор Євгенович Леоненко є експертом щотижневої програми «Великий футбол» на телеканалі Ріната Ахметова «Футбол».

     Читайте також: «Гол забив Андрій Шевченко» українською Путін чув чітко. До 20-річччя матчу Росія – Україна у Москві
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко ФК «Динамо» В’ячеслав Шевчук Телеканал «Футбол» Віктор Леоненко Олександр Алієв Юрій Максимов Андрій Біба Андрій Воробей Едуард Цихмейструк Іван Яремчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ