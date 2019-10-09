З ким епатажний футболіст Леоненко святкував 50-річчя. Фоторепортаж з бенкету
Погуляти з телевізійною легендою завітали футболісти різних поколінь
5 жовтня 50-річчя відсвяткував тричі найкращий футболіст України, легенда київського «Динамо», національної збірної нашої держави і зірка телебачення України Віктор Леоненко.
У Мережу потрапила фотопідбірка святкових митей. Привітати Віктора Євгеновича прийшли футболісти різних поколінь і один із лідерів гурту «Танок на майдані Конґо» Олександр «Фоззі» Сидоренко.
На світлинах помічений легендарний капітан «Динамо» 60-х років Андрій Біба, зірка київського клубу 80-х Іван Яремчук, знані українські футболісти епохи зламу тисячоліть Юрій Максимов, Едуард Цихмейструк, Олександр Алієв, Андрій Воробей, В’ячеслав Шевчук.
Нагадуємо, що нині Віктор Євгенович Леоненко є експертом щотижневої програми «Великий футбол» на телеканалі Ріната Ахметова «Футбол».