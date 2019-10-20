«Динамо» завдяки голу 20-річного оборонця переграло «Олександрію» (відео)



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Віталій Миколенко забив дебютний м'яч за киян Іван Вербицький

Кияни непогано потренувалися перед Лігою Європи

Київське «Динамо» здобуло перемогу в матчі 11-го туру чемпіонату України, обігравши бронзового призера попереднього сезону.

«Динамо» (Київ) – «Олександрія» - 1:0

Гол: 1:0 – Віталій Миколенко (32)

«Динамо»: Бущан – Кендзьора, Денис Попов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко – Сергій Сидорчук (к) – Віктор Циганков, Гармаш (Вербіч, 68), Буяльський, Карлос Де Пена (Олександр Караваєв, 90+2) – Фран Соль (Жерсон Родріґес, 81). Тренер – Олексій Михайличенко

«Олександрія»: Паньків (к) – Павло Пашаєв, Дубра, Бухал, Денис Мірошниченко – Валерій Лучкевич (Сітало, 67), Банада, Гречишкін, Максим Третяков (Максим Задерака, 80) – Кирило Ковалець – Денис Безбородько (Шастал, 61). Тренер – Володимир Шаран

Судді: Микола Балакін (Київська область) – Олексій Жуков (Харків), Володимир Висоцький (Запоріжжя)

Попередження: Віктор Циганков (37), Карлос Де Пена (40), Денис Попов (51) – Денис Безбородько (26)

20 жовтня. Київ. НСК «Олімпійський». 16 477 глядачів

Єдиний м’яч у ворота «Олександрії» забив 20-річний оборонець Віталій Миколенко, який замкнув ударом у падінні головою навіс Карлоса Де Пени зліва. Це дебютний гол Віталія за основний склад динамівського колективу.

Після цієї перемоги динамівці нарешті вийшли на чисте друге місце в таблиці. У них 23 очки і «Десну», яка йде третьою, вони випереджають на три пункти. «Олександрія» ділить четверте-п’яте місця з «Зорею» - по 19 очок.