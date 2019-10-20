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    «Динамо» завдяки голу 20-річного оборонця переграло «Олександрію» (відео)

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    Віталій Миколенко забив дебютний м'яч за киян - «Динамо» завдяки голу 20-річного оборонця переграло «Олександрію» (відео)
    Віталій Миколенко забив дебютний м'яч за киян
    Іван Вербицький

    Кияни непогано потренувалися перед Лігою Європи

    Київське «Динамо» здобуло перемогу в матчі 11-го туру чемпіонату України, обігравши бронзового призера попереднього сезону.

    «Динамо» (Київ) – «Олександрія» - 1:0

    Гол: 1:0 – Віталій Миколенко (32)

    «Динамо»: Бущан – Кендзьора, Денис Попов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко – Сергій Сидорчук (к) – Віктор Циганков, Гармаш (Вербіч, 68), Буяльський, Карлос Де Пена (Олександр Караваєв, 90+2) – Фран Соль (Жерсон Родріґес, 81). Тренер – Олексій Михайличенко

    «Олександрія»: Паньків (к) – Павло Пашаєв, Дубра, Бухал, Денис Мірошниченко – Валерій Лучкевич (Сітало, 67), Банада, Гречишкін, Максим Третяков (Максим Задерака, 80) – Кирило Ковалець – Денис Безбородько (Шастал, 61). Тренер – Володимир Шаран

    Судді: Микола Балакін (Київська область) – Олексій Жуков (Харків), Володимир Висоцький (Запоріжжя)

    Попередження: Віктор Циганков (37), Карлос Де Пена (40), Денис Попов (51) – Денис Безбородько (26)

    20 жовтня. Київ. НСК «Олімпійський». 16 477 глядачів

    Єдиний м’яч у ворота «Олександрії» забив 20-річний оборонець Віталій Миколенко, який замкнув ударом у падінні головою навіс Карлоса Де Пени зліва. Це дебютний гол Віталія за основний склад динамівського колективу.

    Після цієї перемоги динамівці нарешті вийшли на чисте друге місце в таблиці. У них 23 очки і «Десну», яка йде третьою, вони випереджають на три пункти. «Олександрія» ділить четверте-п’яте місця з «Зорею» - по 19 очок.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК Олександрія Віктор Циганков Беньямін Вербіч Володимир Шаран Георгій Бущан Фран Соль Віталій Миколенко Томас Кендзьора Сергій Сидорчук Валерій Лучкевич Віталій Буяльський Артем Шабанов Денис Гармаш Юрій Паньків Павло Пашаєв Євген Банада Кирило Ковалець Максим Задерака Денис Попов Дмитро Гречишкін Жерсон Родріґес Карлос Де Пена Артем Сітало Денис Мірошниченко Максим Третяков Денис Безбородько Олексій Михайличенко Каспарс Дубра Дмитро Шастал Гліб Бухал
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