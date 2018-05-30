Юні українські шахісти здобули чотири відзнаки на чемпіонаті ЄС у Словаччині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Доманський отримав відразу дві нагороди

У словацькому місті Ружомберок відбувся юнацький чемпіонат Європейського союзу зі швидких і блискавичних шахів.

На цьому турнірі відзначилися і юні українці, йдеться у повідомленні спільноти «Українські шахи» у Facebook.

Організатори надали українцям «wild card», і семеро юних українських шахістів (шість хлопців та одна дівчина) взяли участь у змаганнях.

Микола Доманський став чемпіоном з бліцу та третім призером з рапіду у категорії до 12-ти років.

Четверте місце у цьому ж рапід турнірі зайняв Роман Ковальський.

Другі місця посіли Юліан Мальований (рапід до 14-ти років) і Радомир Пилипенко (рапід до 8-ми років).

Нагадаємо, на початку травня українські шахісти Мартинкова та Шевченко стали найсильнішими на Гімназіаді.

Водночас, українська збірна на цих змаганнях виборола перше місце.