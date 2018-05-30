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    Юні українські шахісти здобули чотири відзнаки на чемпіонаті ЄС у Словаччині

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    Юні українські шахісти здобули чотири відзнаки на чемпіонаті ЄС у Словаччині

    Микола Доманський отримав відразу дві нагороди

    У словацькому місті Ружомберок відбувся юнацький чемпіонат Європейського союзу зі швидких і блискавичних шахів.

    На цьому турнірі відзначилися і юні українці, йдеться у повідомленні спільноти «Українські шахи» у Facebook.

    Організатори надали українцям «wild card», і семеро юних українських шахістів (шість хлопців та одна дівчина) взяли участь у змаганнях.

    Микола Доманський став чемпіоном з бліцу та третім призером з рапіду у категорії до 12-ти років.

    Четверте місце у цьому ж рапід турнірі зайняв Роман Ковальський.

    Другі місця посіли Юліан Мальований (рапід до 14-ти років) і Радомир Пилипенко (рапід до 8-ми років).

    Нагадаємо, на початку травня українські шахісти Мартинкова та Шевченко стали найсильнішими на Гімназіаді.

    Водночас, українська збірна на цих змаганнях виборола перше місце.

    ЄС Словаччина шахи українці Інтелектуальні види спорту
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