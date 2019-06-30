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    Юрій Вернидуб консультує клуб першої ліги

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    Юрій Вернидуб у захваті від продемонстрованої закарпатцями інфраструктури - Юрій Вернидуб консультує клуб першої ліги
    Юрій Вернидуб у захваті від продемонстрованої закарпатцями інфраструктури
    ФК «Зоря»

    Колишній тренер «Зорі» відвідав вчорашній товариський матч у Львові

    Екс-тренер луганської «Зорі» Юрій Вернидуб став кимось на кшталт тренера-консультанта новачків першої ліги, закарпатського клубу «Минай».

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    Юрій Миколайович сам дав про це зрозуміти в інтерв'ю клубній прес-службі закарпатців. Вернидуб приїжджав на базу клубу на запрошення його віце-президента. Представники «Минаю» цікавилися баченням відомого тренера подальшого розвитку ФК.

    Вчора, 29 травня, на стадіоні «Україна» у Львові «Минай» грав контрольний матч з вищоліговими львівськими «Карпатами». Матч завершився внічию 2:2 (у складі львів'ян м'яч забив Карпенко, в минайців - Пиняшко, ще по голу провели футболісти, які перебувають на перегляді).

    Вернидуб дивився поєдинок вживу, поруч з топ-працівником львівського клубу Юрієм Дячуком-Ставицьким. Попередню контрольну зустріч «Миная» проти угорського «Дебрецена» (2:2) екс-тренер «Зорі» переглядав в Youtube.

    Нагадаємо, що очолив «Минай» у це міжсезоння колишній футболіст «Карпат» і «Шахтаря» Василь Кобін.

     Читайте також: «Карпати» погодили із Львівською міськрадою детальний план реконструкції стадіону «Україна»
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