Дербі у полум'ї. «Волинь» програла «Карпатам», ультрас зірвали матч (відео)

Бурхливий фінал поєдинку скрін-шот

Перехідний матч за право грати у Прем'єр-лізі завершився скандалом

Львівські «Карпати» зберегли прописку в Прем'єр-лізі на сезон-2019/2020.

Галичани виграли перехідні матчі за право залишитися в елітному дивізіоні у протистоянні з третьою командою першої ліги, луцькою «Волинню». Після домашньої нічиєї львів'яни здобули впевнену перемогу на виїзді.

«Волинь» (Луцьк) - «Карпати» (Львів) - 1:3

(Перший матч - 0:0)

Голи: 0:1 - Кльоц (37). 1:1 - Денис Кожанов (42). 1:2 - Понде (83, з пенальті). 1:3 - Денис Мірошниченко (90+6)

«Волинь»: Неділько - Сімінін (к), Болденков, Неплях (Козьбан, 90), Іван Цюпа - Василь Курко, Бартуловіч (Петько, 74) - Кожанов, Сіаваш Гаґ Назарі, Олександр Климець - Волошинович (Богомаз, 86). Тренер - Андрій Тлумак

«Карпати»: Кучинський - Артем Федецький (к), Олексій Ковтун, Мегреміч - Франсіско Ді Франко (Бусько, 75), Кльоц, Онґла, Денис Мірошниченко - М'якушко, Понде, Олексій Гуцуляк. Тренер - Олександр Чижевський

Судді: Максим Козиряцький (Запоріжжя) - Олександр Жуков (Харків), Валентин Куцев (Київ)

Попередження: Богомаз (90+5) - Мегреміч (48), Онґла (54), М'якушко (77), Кучинський (90+3)

Вилучення: Сімінін (71, груба гра)

4 червня. Луцьк. Стадіон «Авангард»

Виглядало, що на початку зустрічі лучани діяли занадто нервово, допускали багато елементарних помилок, що обумовило «Карпатам» перевагу на старті поєдинку. Втім, матеріалізувати її галичанам не вдалося.

Повести в рахунку гості змогли вже в той момент, коли ігрова ситуація вирівнялася. То Дмитро Кльоц ідеально виконав штрафний метрів з 20-ти.

Правда, довго в ролі лідерів гості не були. Вже через п'ять хвилин Іван Цюпа виконав ідеальну довгу навісну передачу, а екс-карпатівець Денис Кожанов влучно пробив у падінні головою - 1:1.

Рахунок 1:1 влаштовував саме «Карпати», а тому не дивно, що другий тайм львів'яни розпочали прагматично, від оборони. При цьому не скажеш, що оборонялися галичани ідеально. Якраз навпаки - «хрестоності» мали мінімум три нагоди вийти вперед, скажімо, Младен Бартуловіч влучив у поперечину, а Сіаваш Гаґ Назарі пробив метрів з восьми вище.

Можливо, ключовий у протистоянні епізод трапився на 71-й хвилині, коли Сергій Сімінін на половині суперника пішов у небезпечний підкат, який рефері кваліфікував як грубість з ризиком для здоров'я і показав порушникові пряму червону картку.

Після того «Карпати» заграли сміливіше і врешті свій шанс знайшли. Той же Кльоц, отримавши м'яч на правому фланзі, взяв гру на себе, увійшов до карної зони і був повалений поштовхом у спину. Рефері вказав на позначку, а Крістіан Понде пробив з одинадцяти метрів влучно - 1:2.

Фактично, після того доля протистояння була вирішена і Денис Мірошниченко своїм м'ячем на шостій компенсованій хвилині добив суперника остаточно.

Фанатський сектор львів'ян

Так багато команди переграли, бо матч переривався через використання фанатами господарів піротехніки. Зрештою, волинські ультрас після поновлення гри миритися з ситуацією не збиралися. У всіх бідах вони звинуватили арбітра Максима Козиряцького. Невдовзі після третього голу фанати почали вибігати на поле. Зокрема - і з виламаними пластиковими сидіннями. Паралельно з іншого боку агресію проявляли й львівські фанати. Врешті, після певних вагань, організатори вирішили гри не продовжувати.

Луцькі фанати нападають на суддю

Нагадаємо, що свого часу, в грудні 2014-го у Луцьку вже траплявся схожий інцидент. Тоді від невдоволених суддівством матчу їхніх улюбленців проти «Металіста» тікав чимдуж арбітр з Броварів Дмитро Кутаков.

Зрозуміло, що суперечливі епізоди обговорюватимуться ще довго. Однак суті справи це не змінить: «Карпати» зберегли прописку у Прем'єр-лізі.

Іван Вербицький, «Главком»