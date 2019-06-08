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    Дербі у полум'ї. «Волинь» програла «Карпатам», ультрас зірвали матч (відео)

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Бурхливий фінал поєдинку - Дербі у полум'ї. «Волинь» програла «Карпатам», ультрас зірвали матч (відео)
    Бурхливий фінал поєдинку
    скрін-шот

    Перехідний матч за право грати у Прем'єр-лізі завершився скандалом

    Львівські «Карпати» зберегли прописку в Прем'єр-лізі на сезон-2019/2020.

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    Галичани виграли перехідні матчі за право залишитися в елітному дивізіоні у протистоянні з третьою командою першої ліги, луцькою «Волинню». Після домашньої нічиєї львів'яни здобули впевнену перемогу на виїзді.

    «Волинь» (Луцьк) - «Карпати» (Львів) - 1:3

    (Перший матч - 0:0)

    Голи: 0:1 - Кльоц (37). 1:1 - Денис Кожанов (42). 1:2 - Понде (83, з пенальті). 1:3 - Денис Мірошниченко (90+6)

    «Волинь»: Неділько - Сімінін (к), Болденков, Неплях (Козьбан, 90), Іван Цюпа - Василь Курко, Бартуловіч (Петько, 74) - Кожанов, Сіаваш Гаґ Назарі, Олександр Климець - Волошинович (Богомаз, 86). Тренер - Андрій Тлумак

    «Карпати»: Кучинський - Артем Федецький (к), Олексій Ковтун, Мегреміч - Франсіско Ді Франко (Бусько, 75), Кльоц, Онґла, Денис Мірошниченко - М'якушко, Понде, Олексій Гуцуляк. Тренер - Олександр Чижевський

    Судді: Максим Козиряцький (Запоріжжя) - Олександр Жуков (Харків), Валентин Куцев (Київ)

    Попередження: Богомаз (90+5) - Мегреміч (48), Онґла (54), М'якушко (77), Кучинський (90+3)

    Вилучення: Сімінін (71, груба гра)

    4 червня. Луцьк. Стадіон «Авангард»

    Виглядало, що на початку зустрічі лучани діяли занадто нервово, допускали багато елементарних помилок, що обумовило «Карпатам» перевагу на старті поєдинку. Втім, матеріалізувати її галичанам не вдалося.

    Повести в рахунку гості змогли вже в той момент, коли ігрова ситуація вирівнялася. То Дмитро Кльоц ідеально виконав штрафний метрів з 20-ти.

    Правда, довго в ролі лідерів гості не були. Вже через п'ять хвилин Іван Цюпа виконав ідеальну довгу навісну передачу, а екс-карпатівець Денис Кожанов влучно пробив у падінні головою - 1:1.

    Рахунок 1:1 влаштовував саме «Карпати», а тому не дивно, що другий тайм львів'яни розпочали прагматично, від оборони. При цьому не скажеш, що оборонялися галичани ідеально. Якраз навпаки - «хрестоності» мали мінімум три нагоди вийти вперед, скажімо, Младен Бартуловіч влучив у поперечину, а Сіаваш Гаґ Назарі пробив метрів з восьми вище.

    Можливо, ключовий у протистоянні епізод трапився на 71-й хвилині, коли Сергій Сімінін на половині суперника пішов у небезпечний підкат, який рефері кваліфікував як грубість з ризиком для здоров'я і показав порушникові пряму червону картку.

    Після того «Карпати» заграли сміливіше і врешті свій шанс знайшли. Той же Кльоц, отримавши м'яч на правому фланзі, взяв гру на себе, увійшов до карної зони і був повалений поштовхом у спину. Рефері вказав на позначку, а Крістіан Понде пробив з одинадцяти метрів влучно - 1:2.

    Фактично, після того доля протистояння була вирішена і Денис Мірошниченко своїм м'ячем на шостій компенсованій хвилині добив суперника остаточно.

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    Фанатський сектор львів'ян

    Так багато команди переграли, бо матч переривався через використання фанатами господарів піротехніки. Зрештою, волинські ультрас після поновлення гри миритися з ситуацією не збиралися. У всіх бідах вони звинуватили арбітра Максима Козиряцького. Невдовзі після третього голу фанати почали вибігати на поле. Зокрема - і з виламаними пластиковими сидіннями. Паралельно з іншого боку агресію проявляли й львівські фанати. Врешті, після певних вагань, організатори вирішили гри не продовжувати.

    Луцькі фанати нападають на суддю

    Нагадаємо, що свого часу, в грудні 2014-го у Луцьку вже траплявся схожий інцидент. Тоді від невдоволених суддівством матчу їхніх улюбленців проти «Металіста» тікав чимдуж арбітр з Броварів Дмитро Кутаков.

    Зрозуміло, що суперечливі епізоди обговорюватимуться ще довго. Однак суті справи це не змінить: «Карпати» зберегли прописку у Прем'єр-лізі.

    Іван Вербицький, «Главком»

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