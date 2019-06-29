«Карпати» погодили із Львівською міськрадою детальний план реконструкції стадіону «Україна»



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Глобальний проект не обмежується власне чашею стадіону

27 червня 2019 року виконком Львівської міської ради погодив детальний план території стадіону «Україна». Тепер футбольний клуб «Карпати» може продовжувати свою діяльність в обраному напрямку.

«Тепер ми очікуємо затвердження цього детального плану на сесії міськради, яка відбудеться 11 липня, - коментує заступник генерального директор клубу із розвитку інфраструктури клубу Олег Солдатенко. - Ми сподіваємося, що технічно встигнемо підготувати та провізувати відповідний проект ухвали з управлінням архітектури та урбаністики. Сподіваємося на конструктивну позицію депутатського корпусу, адже лише після затвердження цього детального плану саме сесією, стане можливою розробка технічної документації для відведення земельних ділянок, їх виникнення в юридичному сенсі з присвоєнням кадастрових номерів.

Наголошу: мова зараз йде про дві ділянки загальною площею трохи більше десяти гектарів: це – ділянка на якій розміщена чаша стадіону з трибунами (це орієнтовно вісім гектарів) і ділянка на якій розміщені так звані «верхні» тренувальні поля (трохи більше двох з половиною гектарів). Щодо «нижніх» тренувальних полів (це також трохи більше двох гектарів), то оскільки територія, на якій вони знаходяться, у 2014 році була включена міськрадою до меж парку «Снопківський», по них має бути окрема процедура. Тож згодом, будемо очікувати конструктивної позиції, знову ж таки, депутатського корпусу – рішення сесії міськради щодо надання цих ділянок «Карпатам» в пільгову оренду.

Радий, що міська влада почала підтримувати «Карпати». Сподіваємося, що зараз набагато ефективніше почнемо рухатися вперед і на виході громада міста отримає сучасний реконструйований стадіон «Україна» з відповідною інфраструктурою. Насамперед це, звичайно, має бути повноцінний клубний футбольний стадіон з усім, що треба футбольному клубу. Зрозуміло, що це якісне основне футбольне поле, кілька тренувальних полів для команд різних вікових груп та з різним покриттям, приміщення, передбачені регламентними документами сфери футбольного регулювання.

Додатково ми передбачаємо реабілітаційний центр для спортсменів-професіоналів, заклад громадського харчування, офісні приміщення власне клубу, приміщення для клубної спортивної школи, готель на 50-60 місць для прийому команд гостей, клубний музей, допоміжні приміщення (каси, склади тощо). Але, разом з цим, є задум, щоб об’єкт в цілому жив не лише футболом, а був ще і джерелом певної фінансової незалежності клубу.

Так, ми передбачаємо додатково спортивну зону, що включатиме зали для занять аеробікою, фітнесом, іншими спортивними видами масового напрямку, лікувально- процедурні приміщення, а також спортивно-розважальну зону, в якій передбачено зал для ігрових видів спорту з трибунами на одну тисячу глядачів, заклади громадського харчування, профільні магазини і таке інше. Передбачаємо також окремо готель на 80 – 100 місць для відвідувачів матчів улюбленої команди та і взагалі гостей міста, і навіть дитячий садок, орієнтований найперше на обслуговуючий персонал стадіону після реконструкції».