«З Різдвом, православні». Усик записав привітання в одязі пономаря (відео)

Вітальне слово боксер виголосив двома мовами

Український боксер Олександр Усик привітав християн східного обряду з Різдвом українською та російською мовами.

Український боксер-важковаговик Олександр Усик виставив 7 січня в Instagram відео, у якому привітав своїх підписників із Різдвом.

«Христос народився! Славімо його! Любі православні, зі святом Різдва Христового. Здоров'я, щастя, любові та радості!» – сказав спортсмен.

На відео він постав в стихарі із золотими хрестами. За боксером видно ікони.

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Усику 33 роки, він уродженець Сімферополя. Був чемпіоном світу за чотирма версіями в першій важкій вазі. 2019 року оголосив про перехід у найважчу вагову категорію.