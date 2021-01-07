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    «З Різдвом, православні». Усик записав привітання в одязі пономаря (відео)

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    Усик у ризах - «З Різдвом, православні». Усик записав привітання в одязі пономаря (відео)
    Усик у ризах
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    Вітальне слово боксер виголосив двома мовами

    Український боксер Олександр Усик привітав християн східного обряду з Різдвом українською та російською мовами.

    Український боксер-важковаговик Олександр Усик виставив 7 січня в Instagram відео, у якому привітав своїх підписників із Різдвом.

    «Христос народився! Славімо його! Любі православні, зі святом Різдва Христового. Здоров'я, щастя, любові та радості!» – сказав спортсмен.

    На відео він постав в стихарі із золотими хрестами. За боксером видно ікони.

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    Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

    Усику 33 роки, він уродженець Сімферополя. Був чемпіоном світу за чотирма версіями в першій важкій вазі. 2019 року оголосив про перехід у найважчу вагову категорію.

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    Теги: бокс православна церква Різдвяні свята Олександр Усик спорт поза політикою
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