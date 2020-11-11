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    Латвія знайшла варіант, як прийняти чемпіонат світу з хокею без Білорусі

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    &laquo;Сконто Холл&raquo; уже має досвід трансформації в льодову арену - Латвія знайшла варіант, як прийняти чемпіонат світу з хокею без Білорусі
    «Сконто Холл» уже має досвід трансформації в льодову арену
    Світлина - Вікіпедія

    Через політичну ситуацію світову першість-2021 у білорусів можуть відібрати

    Латвія знайшла варіант, як прийняти чемпіонат світу-2021 з хокею самостійно. Наразі латвійці вважаються спів господарями турніру разом із Білоруссю. Однак через політичну ситуацію в сусідній із нами державі після президентських виборів окремі учасники вже заявили про небажання їхати в Білорусь. Крім того, на білоруській платформі «Голос» 9 листопада завершилося голосування з питання перенесення чемпіонату світу з хокею з Білорусі в іншу країну в зв’язку зі нинішньою політичною кризою. У голосуванні, котре тривало менше тижня, взяли участь 420 075 респондентів, з них 90,85% виступили за скасування заходу, 3,41% запропонували не скасовувати турнір, ще 5,74% респондентів не визначилися з відповіддю.

    Ще в середині серпня прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що спільний з Білоруссю турнір «складно уявити через останні події» і закликав Міжнародну федерацію хокею знайти заміну Мінську. Підтримав його і глава МЗС Латвії Едґар Ринкевич: «Наша головна установка – зробити все, щоб, якщо ситуація збережеться такою, як зараз, чемпіонат з Білорусі був перенесений в іншу країну».

    Далі події розвивалися досить заплутано і неоднозначно. Повідомлялося, що білоруську частину чемпіонату світу готова прийняти Фінляндія, а Латвія офіційно розпочала переговори з IIHF про перенесення турніру з Білорусі і погрожувала зовсім від нього відмовитися, якщо цього не буде зроблено. Але були й інші новини: через пару днів після цього генсек латвійської Федерації хокею Вієстурс Козьолс говорив, що «ситуація в Білорусі непроста, але ми хочемо проводити чемпіонат світу-2021 з ними».

    Головним спікером з іншого боку барикад був Дмитро Басков. Керівник Федерації хокею Білорусі не бачив передумов для перенесення турніру, заявляв, що в Латвії намагаються політизувати спорт і хоч і називав основною метою проведення чемпіонату світу разом із сусідами, але вважав, що в разі відмови латвійців, у Білорусі вистачить ресурсів для самостійної організації змагань.

    Але днями стало зрозуміло, що прийняти чемпіонат світу самостійно може і сама Латвія. Після чергової заяви прем'єра Каріньша, в якій той засумнівався, що набереться достатньо збірних, готових їхати в Білорусь, висловився і представник компанії, що організовує чемпіонат світу в Латвії – Едґар Бунціс. Він визнав, що зараз у Латвії до проведення турніру готова тільки «Арена Рига» (10 300 глядачів), але буквально за чотири місяці країна здатна підготувати і другий майданчик.

    Для цього Латвія планує звернутися до досвіду 2006-го, коли країні вже доводилося самостійно проводити чемпіонат світу. Тоді в статусі другої арени був використаний «Сконто Холл». Цей, побудований у 1996 році майданчик відрізняється великою універсальністю. Там на штучному газоні грали в футбол, але при необхідності використовували для виставок, концертів та конференцій, а в 2003-му зала навіть прийняла «Євробачення». Так що перевтілення арени в хокейну нікого не здивувало.

    До чемпіонату світу-2006 «Сконто Холл» розширили до шести з половиною тисяч сидячих місць, і новоявлена льодова арена прийняла 20 матчів першого та другого групових раундів турніру.

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