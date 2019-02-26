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    Найближчими днями «Динамо» хоче підписати 21-річного хорвата з італійської «Роми»

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    Анте Чоріч підписав контракт з римлянами до 2023 року - Найближчими днями «Динамо» хоче підписати 21-річного хорвата з італійської «Роми»
    Анте Чоріч підписав контракт з римлянами до 2023 року
    AS Roma

    Правда, наразі не в захваті від українського варіанту сам Анте Чоріч

    Київське «Динамо» проявляє інтерес до півоборонця «Роми» Анте Чоріча.

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    Видання Calciomercato повідомляє, що український клуб готовий підписати 21-річного хорвата до кінця зимового трансферного вікна, але сам гравець не впевнений, що український чемпіонат буде хорошим варіантом для продовження кар'єри.

    Джерело повідомляє, що ідея підписання Чоріча народилася під час переговорів по Віктору Циганкову, яким цікавився римський клуб.

    Чоріч в поточному сезоні відіграв лише 2 матчі в складі «Роми» (45 хвилин загалом). Влітку 2018 року він перейшов до складу «вовків» за 6 мільйонів євро із заґребського «Динамо», підписавши п'ятирічний контракт.

    Зараз Transfermarkt оцінює його в 7 мільйонів євро. Трансферне вікно в Україні закривається 1 березня.

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