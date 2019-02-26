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    Інцидент з Кепою поділив футболістів «Челсі» на два табори

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    Мауріціо Саррі - Інцидент з Кепою поділив футболістів «Челсі» на два табори
    Мауріціо Саррі

    «Челсі» буде суперником «Динамо» у 1/8 фіналу Ліги Європи

    Футболісти лондонського «Челсі» по-різному поставилися до інциденту за участю воротаря Кепи Аррісабалаги і головного тренера Мауріціо Саррі, який стався під час фінального матчу Кубка англійської ліги з «Манчестер Сіті» (0:0, 3:4 - по пенальті). Про це інформує The Times.

    Нагадаємо, за кілька хвилин до закінчення додаткового часу тренерський штаб «Челсі» прийняв рішення замінити Кепу, у якого в той момент були проблеми з м'язами, і випустити Віллі Кабальєро. Однак іспанець відмовився залишати поле і в підсумку дограв матч до кінця, відбивши один удар в серії пенальті.

    За інформацією The Times, захисник і капітан синіх Сесар Аспілікуета висловив підтримку своєму співвітчизнику і вступив у перепалку з Саррі ще в кінці додаткового часу, а після закінчення матчу привітав голкіпера з відбитим пенальті. Солідарність Кепі висловили і інші іспанці - Педро Родрігес і Маркос Алонсо.

    Нагадаємо, що саме «Челсі» буде суперником «Динамо» у 1/8 фіналу Ліги Європи.

    Джерело: Чемпионат.com

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