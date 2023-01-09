Захисник «Шахтаря» стане повноцінним гравцем «Реала»

Тобіас через вторгнення РФ так і не встиг дебютувати за «гірників»

Вінісіус Тобіас перейшов до «Шахтаря» з «Інтернасьоналу» в січні минулого року

«Реал» викупить у «Шахтаря» контракт захисника Вінісіуса Тобіаса за €10 млн. Про це повідомляє Marca.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі бразилець грає в оренді за другу команду «Реала» – «Кастілью». На рахунку 18-річного захисника – 19 матчів і чотири асисти у всіх турнірах.

Вінісіус Тобіас перейшов до «Шахтаря» з «Інтернасьоналу» в січні минулого року, проте через повномасштабне вторгнення Росії так і не встиг дебютувати за «гірників» в офіційних матчах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У квітні бразилець перебрався до «Реала» на правах оренди. Угода між «гірниками» та мадридцями розрахована до кінця поточного сезону.

Раніше повідомлялося, що керівництво мадридського клубу не хоче ризикувати покупкою гравця за €18 млн. «Реал» запропонував «Шахтарю» продовжити оренду гравця ще на один-два роки або зменшити суму викупу до 8-10 млн.

Нагадаємо, хавбек «Аталанти» та збірної України Руслан Малиновський у ці хвилини перебуває у Марселі, щоб пройти медогляд та підписати контракт із місцевим «Олімпіком».