Як румуни ставляться до війни. Український футболіст зробив скандальну заяву
Румуни переконані, що Росія все одно переможе, бо це велика країна
Український форвард Євген Бохашвілі трохи пограв у чемпіонаті Румунії. Футболіст розповів, як румуни ставляться до війни України з Росією. Про це Бохашвілі розповів в інтерв'ю FanDay.
Румуни не розуміють, чому українці відмовляються від переговорів з РФ.
«До мене підходили румуни та питали – чому українці воюють, а не хочуть помиритися? Їм здається, що наша країна виборює щось нереальне, що Росія все одно переможе, бо це велика країна.
В інтерв'ю румунським журналістам я хотів пояснити, що українці воюють за свою країну. Ми захищаємо своє – будинки, сім'ї, дітей», – сказав Бохашвілі.
Нагадаємо, румунський «Оцелул» розірвав контракт з українським форвардом Євгеном Бохашвілі, який наприкінці грудня дав скандальне інтерв'ю, де розповів про своє ставлення до війни в Україні та росіян.
У ньому український футболіст зробив декілька дуже суперечливих тез. Нападник заявив, що «не може погано говорити про російський народ», а «переважна більшість росіян є миролюбними людьми». Також він впевнений, що «росіяни не хотіли війни», а винні в усьому політики та кремлівський диктатор Володимир Путін.
А вже першого дня нового року «Оцелул» вирішив достроково припинив співпрацю з Бохашвілі. Наразі невідомо, причиною розірвання контракту стало це інтерв'ю чи щось інше.
Згодом Бохашвілі спробував знайти виправдання своїм суперечливим заявам. За словами футболіста, він залишив клуб за згодою сторін, а в інтерв'ю він нібито говорив інше.
«Я завжди був за Україну, завжди! У мене дружина зі Львова. І я вже 10 років живу у Львові. Батьки з Дніпра також переїхали до Львова. А наші журналісти, не розумію, якщо чесно, своїх же людей намагаються звинуватити в тому, що навіть не перевірили. Хоча б хтось дізнався спочатку, якщо я такі речі комусь говорив.
Я всій своїй команді у Румунії постійно розповідав правду про нашу країну. Кожен футболіст у команді підтвердить це. Все керівництво підтвердить це. Так що нарешті перестаньте своїх же людей підставляти.
Я дуже хочу, щоб ви зрозуміли мене, що це звичайна помилка перекладу, і не писали такі речі, не знаючи правди», – написав Бохашвілі в Instagram Брутального футболу.
Бохашвілі виступав за «Оцелул» від серпня 2022 року. Він зіграв за румунський клуб 13 матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав дві результативні передачі.
Раніше головний тренер «Динамо» Мірча Луческу розповів, як футболісти його команди знаходять мотивацію виходити на поле та перемагати, коли в Україні йде повномасштабна фаза війни з російськими окупантами.
Нагадаємо, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник протягом минулої доби завдав сім ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.
Коментарі — 0