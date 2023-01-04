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Як румуни ставляться до війни. Український футболіст зробив скандальну заяву

Юрій Лящук
glavcom.ua
Як румуни ставляться до війни. Український футболіст зробив скандальну заяву
Бохашвілі пояснив, що українці захищають свої будинки, сім'ї та дітей
фото з відкритих джерел

Румуни переконані, що Росія все одно переможе, бо це велика країна

Український форвард Євген Бохашвілі трохи пограв у чемпіонаті Румунії. Футболіст розповів, як румуни ставляться до війни України з Росією. Про це Бохашвілі розповів в інтерв'ю FanDay.

Румуни не розуміють, чому українці відмовляються від переговорів з РФ.

«До мене підходили румуни та питали – чому українці воюють, а не хочуть помиритися? Їм здається, що наша країна виборює щось нереальне, що Росія все одно переможе, бо це велика країна.

В інтерв'ю румунським журналістам я хотів пояснити, що українці воюють за свою країну. Ми захищаємо своє – будинки, сім'ї, дітей», – сказав Бохашвілі.

Нагадаємо, румунський «Оцелул» розірвав контракт з українським форвардом Євгеном Бохашвілі, який наприкінці грудня дав скандальне інтерв'ю, де розповів про своє ставлення до війни в Україні та росіян.

У ньому український футболіст зробив декілька дуже суперечливих тез. Нападник заявив, що «не може погано говорити про російський народ», а «переважна більшість росіян є миролюбними людьми». Також він впевнений, що «росіяни не хотіли війни», а винні в усьому політики та кремлівський диктатор Володимир Путін.

А вже першого дня нового року «Оцелул» вирішив достроково припинив співпрацю з Бохашвілі. Наразі невідомо, причиною розірвання контракту стало це інтерв'ю чи щось інше.

Згодом Бохашвілі спробував знайти виправдання своїм суперечливим заявам. За словами футболіста, він залишив клуб за згодою сторін, а в інтерв'ю він нібито говорив інше.

«Я завжди був за Україну, завжди! У мене дружина зі Львова. І я вже 10 років живу у Львові. Батьки з Дніпра також переїхали до Львова. А наші журналісти, не розумію, якщо чесно, своїх же людей намагаються звинуватити в тому, що навіть не перевірили. Хоча б хтось дізнався спочатку, якщо я такі речі комусь говорив.

Я всій своїй команді у Румунії постійно розповідав правду про нашу країну. Кожен футболіст у команді підтвердить це. Все керівництво підтвердить це. Так що нарешті перестаньте своїх же людей підставляти.

Я дуже хочу, щоб ви зрозуміли мене, що це звичайна помилка перекладу, і не писали такі речі, не знаючи правди», – написав Бохашвілі в Instagram Брутального футболу.

Бохашвілі виступав за «Оцелул» від серпня 2022 року. Він зіграв за румунський клуб 13 матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше головний тренер «Динамо» Мірча Луческу розповів, як футболісти його команди знаходять мотивацію виходити на поле та перемагати, коли в Україні йде повномасштабна фаза війни з російськими окупантами.

Нагадаємо, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник протягом минулої доби завдав сім ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

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Теги: росія війна Румунія Україна навколофутбол

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