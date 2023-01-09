Футболіст збірної України прибув до Франції, щоб завершити гучний трансфер (відео)

Хавбек «Аталанти» та збірної України Руслан Малиновський у ці хвилини перебуває у Марселі, щоб пройти медогляд та підписати контракт із місцевим «Олімпіком»

Сьогодні вранці Малиновського помітили під час виходу з аеропорту Марсель-Прованс. За словами очевидця, лідера збірної України зустріли представники «Олімпіка». Про це повідомляє «Главком».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Очікується, що Малиновський підпише контракт із «Марселем» до 2027 року. Сума трансферу складатиме €14 млн з урахуванням бонусів. «Аталанта» може розраховувати на додаткові виплати, якщо Руслан чудово покаже себе на полях Франції.

🚨- Ruslan Malinovskyi est arrivé à Marseille !



Le joueur va officiellement s’engager avec le club phocéen en prêt avec une option d’achat (obligatoire apparemment).



Plus de détails à venir !



🇺🇦⚽️pic.twitter.com/EG1xZ1UHwf Будь ласка, читайте текст після реклами January 9, 2023

У ЗМІ також обговорюється альтернативна структура угоди щодо Малиновського – безкоштовна оренда до кінця сезону з наступним викупом за €10+3 млн.

29-річний Малиновський виступає за «Аталанту» з літа 2019 року. За три з половиною сезони у Бергамо провів 143 матчі, забив 30 голів та віддав 28 асистів. Transfermarkt оцінює Руслана у €18 млн.

Відзначимо, «Марсель» після 17 турів Ліги 1 набрав 36 очок, поступаючись лідируючому «Парі Сен-Жермен» вісім очок.