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Футболіст збірної України прибув до Франції, щоб завершити гучний трансфер (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Футболіст збірної України прибув до Франції, щоб завершити гучний трансфер (відео)
Малиновський підпише контракт до 2027 року
фото з відкритих джерел

Хавбек «Аталанти» та збірної України Руслан Малиновський у ці хвилини перебуває у Марселі, щоб пройти медогляд та підписати контракт із місцевим «Олімпіком»

Сьогодні вранці Малиновського помітили під час виходу з аеропорту Марсель-Прованс. За словами очевидця, лідера збірної України зустріли представники «Олімпіка». Про це повідомляє «Главком».

Очікується, що Малиновський підпише контракт із «Марселем» до 2027 року. Сума трансферу складатиме €14 млн з урахуванням бонусів. «Аталанта» може розраховувати на додаткові виплати, якщо Руслан чудово покаже себе на полях Франції.

У ЗМІ також обговорюється альтернативна структура угоди щодо Малиновського – безкоштовна оренда до кінця сезону з наступним викупом за €10+3 млн.

29-річний Малиновський виступає за «Аталанту» з літа 2019 року. За три з половиною сезони у Бергамо провів 143 матчі, забив 30 голів та віддав 28 асистів. Transfermarkt оцінює Руслана у €18 млн.

Відзначимо, «Марсель» після 17 турів Ліги 1 набрав 36 очок, поступаючись лідируючому «Парі Сен-Жермен» вісім очок.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Франція Руслан Маліновський ФК «Олімпік» (Марсель)

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