Футболіст збірної України прибув до Франції, щоб завершити гучний трансфер (відео)
Хавбек «Аталанти» та збірної України Руслан Малиновський у ці хвилини перебуває у Марселі, щоб пройти медогляд та підписати контракт із місцевим «Олімпіком»
Сьогодні вранці Малиновського помітили під час виходу з аеропорту Марсель-Прованс. За словами очевидця, лідера збірної України зустріли представники «Олімпіка». Про це повідомляє «Главком».
Очікується, що Малиновський підпише контракт із «Марселем» до 2027 року. Сума трансферу складатиме €14 млн з урахуванням бонусів. «Аталанта» може розраховувати на додаткові виплати, якщо Руслан чудово покаже себе на полях Франції.
🚨- Ruslan Malinovskyi est arrivé à Marseille !— La Mi-Temps Ukrainienne ⚽️🇺🇦 (@La_mi_temps_off) January 9, 2023
Le joueur va officiellement s’engager avec le club phocéen en prêt avec une option d’achat (obligatoire apparemment).
Plus de détails à venir !
🇺🇦⚽️pic.twitter.com/EG1xZ1UHwf
У ЗМІ також обговорюється альтернативна структура угоди щодо Малиновського – безкоштовна оренда до кінця сезону з наступним викупом за €10+3 млн.
29-річний Малиновський виступає за «Аталанту» з літа 2019 року. За три з половиною сезони у Бергамо провів 143 матчі, забив 30 голів та віддав 28 асистів. Transfermarkt оцінює Руслана у €18 млн.
Відзначимо, «Марсель» після 17 турів Ліги 1 набрав 36 очок, поступаючись лідируючому «Парі Сен-Жермен» вісім очок.
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