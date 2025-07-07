Жіноча збірна України з волейболу U22 здобула путівку на молодіжне Євро-2026

Чемпіонат Європи відбудеться у Гаазі (Нідерланди) 6-12 липня 2026 року

Жіноча збірна України з волейболу U22 зіграє на молодіжному чемпіонаті Європи-2026. Про це повідомляє «Главком».

Наші волейболістки перемогли у двох матчах кваліфікаційної групи B, що відбулися в латвійському Даугавпілсі :

Данія U-22 – Україна U-22 – 0:3 (12:25, 23:25, 12:25)

Україна U-22 — Латвія U-22 – 3:1 (25:22, 25:19, 22:25, 25:16)

Підопічні Гарія Єгіазарова посіли перше місце у групі та кваліфікувалися до чемпіонату Європи-2026, що відбудеться у Гаазі (Нідерланди) 6-12 липня 2026 року.

Нагадаємо, Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оновила світовий рейтинг чоловічих збірних за підсумками другого ігрового тижня Ліги націй-2025. Україна у ньому піднялась на 12-те місце.

За підсумками чотирьох матчів другого тижня волейбольної Ліги націй змінилась позиція України у світовому рейтингу збірних. Україна спрогресувала на одну позицію: піднялась на 12-те місце. Підопічні Рауля Лосано додали до свого активу 21.6 очко та обійшли у рейтингу Сербію.

Від 11-ї у рейтингу Канади збірна України зменшила відставання до 20.74 балів. Натомість Сербію «синьо-жовті» випереджають на 22.45 очка.

Найбільше балів до свого доробку Україна додала завдяки перемозі на тайбрейку над срібними призерами Ліги націй Японією – 10.81. Завдяки ж «сухій» перемозі над Туреччиною «синьо-жовті» заробили 7.99 очок, а після перемоги у чотирьох сетах над Болгарією додала 5.91.

Єдиної втрати очок Україна зазнала за підсумком поразки збірній Франції – 3.11.

Другий ігровий тиждень турніру Україна завершила на шостому місці турнірної таблиці з доробком у 15 очок, маючи однакову кількість залікових балів зі збірними Японії та Франції.

Третій змагальний тиждень Ліги націй з волейболу для збірної України розпочнеться у середу, 16 липня, матчем проти аутсайдера турніру Нідерландів: бодай одне очко у цій грі гарантуватиме «синьо-жовтим» місце у Лізі націй на наступний сезон.