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Військовий розповів, що допомогло йому протриматись у полоні (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Військовий розповів, що допомогло йому протриматись у полоні (відео)
скрін із відео

Звільнений захисник: «Я дуже чекав цього повернення»

Повернений з полону український захисник розповів, що в неволі його підтримувала надія. Про це він розповів після повернення на українську землю, передає «Главком».

«Мене підтримувала надія, що мене чекають вдома – на рідній землі. Я дуже довго чекав цього повернення», – розповів він.

Нагадаємо, сьогодні, 26 червня, Україна та Росія обмінялися полоненими.

Серед звільнених – гвардійці та прикордонники. Дехто вважався зниклим безвісти.

Попереду на військовослужбовців чекає тривала реабілітація.

Нагадаємо, найстаршому звільненому – 62 роки, наймолодшому – 24 роки. На Батьківщину повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. Серед них – військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ. Є оборонці Маріуполя.

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Нагадаємо, 20 червня Україна теж провела черговий обмін полоненими. Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки.

За словами президента, серед звільнених воїнів – оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Прикордонної служби.

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Теги: обмін полоненими полон обмін війна росія Україна

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