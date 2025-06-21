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Якою має бути ціна нафти, аби Росія не змогла вести війну? Зеленський назвав цифру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Якою має бути ціна нафти, аби Росія не змогла вести війну? Зеленський назвав цифру
Глава України: «В енергетиці є гроші не тільки прямі від податків, а й дивіденди енергетичних компаній, які Путіну допомагають поповнювати бюджет»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Президент вважає, що ціна в $30 за барель змусила б Путіна закінчити агресію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головним джерелом доходів, яке дозволяє Росії фінансувати війну, залишається енергетичний сектор. Саме тому, на його думку, найбільш ефективним інструментом тиску на Кремль є жорсткі санкції проти російської енергетики, зокрема встановлення максимальної граничної ціни на нафту. Про це глава держави заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

«Я просив партнерів – давайте санкції накладати і на банківську, і на енергетику, раз ці дві сфери найдієвіші. Енергетика – абсолютно зрозуміло. В енергетиці є гроші не тільки прямі від податків, а й дивіденди енергетичних компаній, які Путіну допомагають поповнювати бюджет. Але і є тіньова економіка. Безумовно, це дуже великі гроші. Така «заначка», яку вони використовують на цілі на кшталт: покупка північних корейців – вони ж не будуть з бюджету це купувати. Тобто, були такі речі, як Вагнерівці, ЧВК. Є відповідна зброя», – зазначив Зеленський.

Зеленський зазначив, що значна частина коштів, які Росія використовує для фінансування війни, знаходиться в тіньовому обігу – вони або виведені з країни, або розміщені в інших юрисдикціях. На його переконання, головним джерелом наповнення цієї тіньової економіки залишається енергетика.

«А з енергетикою – чому це спрацює? Тому що те саме було під час Радянського Союзу – збільшення видобутку. Збільшення видобутку на Близькому Сході, збільшення видобутку у світі. За рахунок видобутку – збільшення цього об'єму – зменшується ціна. Сьогодні можна зменшити ціну прайс-кепом. Але ще щоб ціна була не висока, треба збільшити об'єм. Тобто, окрім «русских», є ті, хто можуть збільшити об'єм видобутку. Наприклад, Саудівська Аравія», – пояснив президент.

Зеленський додав: «G7 можуть домовитися, щоб потім країни або групи країн йшли до прайс-кепів. І коли, наприклад, ви хочете, щоб ціна була $40-45 – треба говорити $30. Хоча дієва $30. Вона б вдарила по них дуже сильно і реально змусила закінчити агресію. Сигнали на G7 щодо санкцій Європейського Союзу і прайс-кепів були».

Нагадаємо, Сполучені Штати не підтримали зниження стелі цін на російську нафту з $60 до $45 у рамках заходів, спрямованих на посилення санкцій проти Кремля. Пропозицію підтримали ЄС та члени «Великої сімки», проте у фінальний текст комюніке її не включили на прохання міністра фінансів США Скотта Бессента.

Раніше повідомлялося, що Білий дім підготував кілька варіантів економічного тиску на Росію. Сам Трамп також неодноразово погрожував Кремлю новими санкціями, якщо не буде припинення вогню. Також Державний секретар США Марко Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир’я.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що здатність Росії продовжувати війну дорівнює здатності продавати їхню нафту та обходити фінансові бар’єри. Потрібно максимально обмежувати російський танкерний флот, їхні технологічні можливості видобутку та переробки нафти. За словами президента, кожен із партнерів знає, який прайс-кеп потрібен – $30, не вище. «Такий ціновий рівень означатиме реальний тиск на Росію – вони мають бути змушені шукати миру. Інших мотивів там не розуміють», – пояснив він.

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Теги: нафта росія Володимир Зеленський

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