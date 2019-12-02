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    Збірна Бельгії відмовилася грати проти французів, щоб не втрати перше місце в рейтингу ФІФА

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    Збірна Бельгії відмовилася грати проти французів, щоб не втрати перше місце в рейтингу ФІФА

    За версією агентів бельгійці відмовилися від матчу з французами, бо в разі поразки поступилися б їм першою сходинкою в рейтингу ФІФА

    Збірна Франції зіткнулася з проблемами при пошуку суперника для товариського матчу в рамках підготовки до чемпіонату Європи 2020 року, повідомляє Get French Football News з посиланням на L'Equipe.

    Від зустрічі з чинними чемпіонами світу вже відмовилися відразу кілька національних команд.

    Однією з них стала Бельгія, з якою у французів мав відбутися матч в березні наступного року. Рішення про скасування зустрічі прийняв особисто головний тренер команди Роберто Мартінес.

    Головною причиною, як і у інших збірної, стало можлива поразка, яка не кращим чином позначилася б на психологічному стані футболістів напередодні турніру.

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    За версією агентів, що займаються організацією товариських матчів, бельгійці відмовилися від матчу з французами ще й тому, що в разі поразки поступилися б їм першою сходинкою в рейтингу ФІФА.

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