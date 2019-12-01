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    «Динамо» в більшості дотиснуло «Олімпік» (відео)

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    &laquo;Динамо&raquo; перемогло&nbsp;&laquo;Олімпік&raquo; у гостьовому матчі на своєму клубному стадіоні - «Динамо» в більшості дотиснуло «Олімпік» (відео)
    «Динамо» перемогло «Олімпік» у гостьовому матчі на своєму клубному стадіоні
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    Кияни на два очка скоротили відставання від «Шахтаря»

    «Олімпік» (Донецьк) – «Динамо» (Київ) – 1:3

    Голи: 0:1 – Бєсєдін (37). 1:1 – Шахаб (38). 1:2 – Бєсєдін (79). 1:3 -  де Пена (87)

    «Олімпік»: Пеньков, Лукьянчук, Гришко, Снурніцин, Цимбалюк, Політило, Кравчук, Ксьонз, Балашов, Тейшейра (Імері, 65), Шахаб. Тренер – Гомес Фернандес.
    «Динамо»: Бойко, Караваєв, Шабанов, Кадар, Миколенко (Кендзьора, 28), Сидорчук, Буяльський, Шапаренко (Шепелєв, 74), Циганков, де Пена, Бєсєдін. Тренер – Олексій Михайличенко.
    Попередження: Цимбалюк (16), Тейшейра (41), Пеньков (68) – Бєсєдін (54)
    Вилучення: Кравчук (73)
    Судді: Романов – Жуков, Скрипка, Коваленко.
    1 грудня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Лобановського 

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    Традиційно для поєдинків між цими суперниками гравці «Олімпіка» вийшли на поле з позамежною мотивацією, мов на головний матч життя.

    Втім гості поступово перебрали до себе ігрову ініціативу. Щоправда, в середині тайму довелося коригувати плани. Поле через пошкодження залишив Миколенко.

    Та за 10 хвилин кияни матеріалізували перевагу. Бєсєдін головою з навісу переправив м’яч у ворота.

    Та вже за хвилину номінальні господарі відповіли. Шабанов помилися, дозволивши Шахабу заволодіти м’ячем. Той з радістю скористався подарунком – 1:1.

    Кияни по перерві надалі переважали суперника за всіма основними показниками, але рахунок при цьому залишався незмінним.

    У одному з епізодів той же Шахаб ледь не покарав гостей за помилку в захисті.

    Втім той же Бєсєдін таки забив вдруге, замкнувши простріл.

    А згодом де Пена виправився за втрачений у попередній атаці епізод – 3:1.

    Перемога повернула «Динамо» на друге місце. З урахуванням нічиєї «Шахтаря» в Маріуполі кияни на два очка скоротили відставання від «гірників».

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