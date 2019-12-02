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    Колишній футболіст «Металіста» розповів про 100 тисяч бонусу від Ярославського

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    Жажа Коельо - Колишній футболіст «Металіста» розповів про 100 тисяч бонусу від Ярославського
    Жажа Коельо
    Вікіпедія

    Стільки бразильський форвард отримав за гол «Бешикташу» в кваліфікації Ліги Європи

    Колишній бразильський форвард «Металіста» Жажа Коельо пригадав, яку премію отримав від тодішнього президента клубу Олександра Ярославського за гол турецькому «Бешикташу» в Кубку УЄФА сезону-2008/09.

    «Гол «Бешикташу» можу повторити хоч зараз. Я ще в гарних кондиціях. Постійно забивав так. Цілився в ворота – м'яч залетів у кут. Цей гол допоміг нам пройти «Бешикташ». Після цього Ярославський пообіцяв команді 60 чи 70 тисяч. Після матчу президент зайшов у роздягальню, сказав, що чекає мене в кабінеті. Я прийшов і він дав мені 100 тисяч», - розповів Коельо в ефірі програми «Профутбол».

    «Металіст» здолав «Бешикташ» у першому раунді Кубка УЄФА та дійшов до 1/8 фіналу, де поступився київському «Динамо».

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    Олександр Ярославський продав наприкінці 2012 року «Металіст» структурам, кінцевим власником яких називали наближеного до сімейства Януковича Сергія Курченка. Наразі клуб припинив існування.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Ярославський ФК «Металіст»
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