Колишній футболіст «Металіста» розповів про 100 тисяч бонусу від Ярославського



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Жажа Коельо Вікіпедія

Стільки бразильський форвард отримав за гол «Бешикташу» в кваліфікації Ліги Європи

Колишній бразильський форвард «Металіста» Жажа Коельо пригадав, яку премію отримав від тодішнього президента клубу Олександра Ярославського за гол турецькому «Бешикташу» в Кубку УЄФА сезону-2008/09.

«Гол «Бешикташу» можу повторити хоч зараз. Я ще в гарних кондиціях. Постійно забивав так. Цілився в ворота – м'яч залетів у кут. Цей гол допоміг нам пройти «Бешикташ». Після цього Ярославський пообіцяв команді 60 чи 70 тисяч. Після матчу президент зайшов у роздягальню, сказав, що чекає мене в кабінеті. Я прийшов і він дав мені 100 тисяч», - розповів Коельо в ефірі програми «Профутбол».

«Металіст» здолав «Бешикташ» у першому раунді Кубка УЄФА та дійшов до 1/8 фіналу, де поступився київському «Динамо».

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Олександр Ярославський продав наприкінці 2012 року «Металіст» структурам, кінцевим власником яких називали наближеного до сімейства Януковича Сергія Курченка. Наразі клуб припинив існування.