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    Збірна України дізналася ще одного суперника по групі на Євро 2020

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    Матчі групового раунду за участю України відбудуться в червні 2020 року - Збірна України дізналася ще одного суперника по групі на Євро 2020
    Матчі групового раунду за участю України відбудуться в червні 2020 року

    Щойно в Румунії завершилося жеребкування чемпіонату Європи

    Щойно в  Бухаресті (Румунія) відбулося  жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи 2020 року. За його результатами збірна України отримала ще двох суперників по групі С – з третього кошика нам випала Австрія, з якою до того Українській збірній не доводилося зустрічатися в офіційних матчах.

    З четвертого кошика в нашу групу потрапить Румунія, або переможець шляху D, в якому візьмуть участь Грузія, Білорусія, Македонія і Косово який визначиться в березні наступного року у матчах плей-офф. 

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    Групу F фахівці вже називають "групою смерті"

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що третім суперником команди Андрія Шевченка буде збірна Нідерландів, а матчі відбудуться в Амстердамі і Бухаресті.

    Матчі за участю збірної України в групі С відбудуться 14-го, 18-го та 22 червня 2020 року. Перший свій матч на чемпіонаті Європи українська збірна проведе проведе в Амстердамі 14 червня проти збірної Голландії.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко
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