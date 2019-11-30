Збірна України дізналася ще одного суперника по групі на Євро 2020



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Матчі групового раунду за участю України відбудуться в червні 2020 року

Щойно в Румунії завершилося жеребкування чемпіонату Європи

Щойно в Бухаресті (Румунія) відбулося жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи 2020 року. За його результатами збірна України отримала ще двох суперників по групі С – з третього кошика нам випала Австрія, з якою до того Українській збірній не доводилося зустрічатися в офіційних матчах.

З четвертого кошика в нашу групу потрапить Румунія, або переможець шляху D, в якому візьмуть участь Грузія, Білорусія, Македонія і Косово який визначиться в березні наступного року у матчах плей-офф.

Групу F фахівці вже називають "групою смерті"

Нагадаємо, раніше стало відомо, що третім суперником команди Андрія Шевченка буде збірна Нідерландів, а матчі відбудуться в Амстердамі і Бухаресті.

Матчі за участю збірної України в групі С відбудуться 14-го, 18-го та 22 червня 2020 року. Перший свій матч на чемпіонаті Європи українська збірна проведе проведе в Амстердамі 14 червня проти збірної Голландії.