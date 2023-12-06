Збірна України програла Чехії на чемпіонаті світу з гандболу
До основного раунду світової першості з гандболу Україна вийшла вперше за 18 років
Жіноча збірна України з гандболу з поразки розпочала основний раунд чемпіонату світу. У першому матчі етапу українки поступилися команді Чехії з рахунком 23:30.
До основного раунду світової першості з гандболу Україна вийшла вперше за 18 років. На цьому етапі підопічні Віталія Андронова зіграють проти Чехії, Нідерландів та Аргентини.
Усі матчі основного раунду ЧС-2023 Україна проводить у данському Фредеріксгавні. Виступи на цьому етапі «синьо-жовті» розпочали протистоянням проти другої команди групи Н у попередньому раунді – Чехії.
На старті матчу жодна з команд не мала великої переваги в рахунку. Однак другу половину першого тайму успішніше провели чеські гравчині, які виграли перший тайм з різницею в чотири м'ячі – 15:11.
У другому таймі Чехія зберігала перевагу над Україною в рахунку. До завершення матчу чеські гандболістки відірвалися від українок на сім очок та виграли з рахунком 30:23.
Найрезультативнішою гравчинею матчу у складі України стала центральна Тамара Смбатян – п'ять голів.
ЧС-2023. Основний раунд. Перший тур
Україна – Чехія – 23:30 (11:15)
Після цього результату підопічні Андронова залишаються останніми в групі. Натомість Чехія піднялась на проміжне третє місце.
Група 4: турнірна таблиця
- Нідерланди – 4 очки (2 матчі), +28 (різниця голів)
- Іспанія – 4 (2), +14
- Чехія – 4 (3), +3
- Бразилія – 2 (2), +13
- Аргентина – 0 (2), -24
- Україна – 0 (3), -34
До плей-оф чемпіонату світу вийдуть дві найкращі команди групи. Підсумкове місце України в основному раунді визначиться після заключного матчу етапу проти Аргентини.
Нагадаємо, збірна України з гандболу розпочала виступи на чемпіонаті світу-2023. У стартовому матчі попереднього раунду змагань «синьо-жовті» поступилися бразилійкам – 20:35.
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