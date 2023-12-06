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Збірна України програла Чехії на чемпіонаті світу з гандболу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Збірна України програла Чехії на чемпіонаті світу з гандболу
У першому матчі етапу українки поступилися команді Чехії з рахунком 23:30
фото з відкритих джерел

До основного раунду світової першості з гандболу Україна вийшла вперше за 18 років

Жіноча збірна України з гандболу з поразки розпочала основний раунд чемпіонату світу. У першому матчі етапу українки поступилися команді Чехії з рахунком 23:30.

До основного раунду світової першості з гандболу Україна вийшла вперше за 18 років. На цьому етапі підопічні Віталія Андронова зіграють проти Чехії, Нідерландів та Аргентини.

Усі матчі основного раунду ЧС-2023 Україна проводить у данському Фредеріксгавні. Виступи на цьому етапі «синьо-жовті» розпочали протистоянням проти другої команди групи Н у попередньому раунді – Чехії.

На старті матчу жодна з команд не мала великої переваги в рахунку. Однак другу половину першого тайму успішніше провели чеські гравчині, які виграли перший тайм з різницею в чотири м'ячі – 15:11.

У другому таймі Чехія зберігала перевагу над Україною в рахунку. До завершення матчу чеські гандболістки відірвалися від українок на сім очок та виграли з рахунком 30:23.

Найрезультативнішою гравчинею матчу у складі України стала центральна Тамара Смбатян – п'ять голів.

ЧС-2023. Основний раунд. Перший тур

Україна – Чехія – 23:30 (11:15)

Після цього результату підопічні Андронова залишаються останніми в групі. Натомість Чехія піднялась на проміжне третє місце.

Група 4: турнірна таблиця

  1. Нідерланди – 4 очки (2 матчі), +28 (різниця голів)
  2. Іспанія – 4 (2), +14
  3. Чехія – 4 (3), +3
  4. Бразилія – 2 (2), +13
  5. Аргентина – 0 (2), -24
  6. Україна – 0 (3), -34

До плей-оф чемпіонату світу вийдуть дві найкращі команди групи. Підсумкове місце України в основному раунді визначиться після заключного матчу етапу проти Аргентини.

Нагадаємо, збірна України з гандболу розпочала виступи на чемпіонаті світу-2023. У стартовому матчі попереднього раунду змагань «синьо-жовті» поступилися бразилійкам – 20:35.

Теги: спорт гандбол Збірна України

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