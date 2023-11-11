Міжнародна федерація гімнастики оприлюднила критерії нейтралітету для спортсменів з РФ та Білорусі

Гімнасти Білорусь та РФ зможуть повернутися до індивідуальних змагань від початку 2024 року

У липні 2023 року FIG схвалила повернення російських та білоруських спортсменів на змагання

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) ухвалила новий порядок допуску нейтральних спортсменів із Росії та Білорусі на спортивних змаганнях. Відповідний документ опублікований на офіційному сайті організації.

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У липні 2023 року FIG схвалила повернення російських та білоруських спортсменів на змагання. Уперше від початку повномасштбного вторгнення до України їм дозволили брати участь у міжнародних турнірах з гімнастики.

Рішення FIG відповідало оновленим стандартам Міжнародного олімпійського комітету, які були представлені в березні цього року. Спортсменам з російським чи білоруським громадянством було дозволено повернутися виключно на індивідуальні змагання в нейтральному статусі.

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FIG визначила, що статус нейтрального гімнаста із РФ або Білорусі може бути наданий не раніше 2024 року. Через це спорсмени двох країн цьогоріч пропускали чемпіонати світу з художньої, спортивної гімнастики та світову першість зі стрибків на батуті.

У листопаді FIG затвердила порядок набуття росіянами та білорусами статусу нейтрального атлета. Для цього спортсмени мають подати відповідну заявку до федерації та відповідати низці відбіркових критеріїв.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Олімпійська рада Азії (OCA) повідомили, що спортсменів з Росії та Білорусі не допустили до участі в Азійських іграх, які розпочнуться 23 вересня.

До слова, виступаючи на відкритті Ігор країн СНД у Мінську, Лукашенко заявив, що нібито до цих змагань прикутий погляд «озлобленого» та «безсилого» Заходу, який намагається викреслити з міжнародного спорту сильних конкурентів.

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Самопроголошений президент Білорусі поскаржився, що у російських та білоруських спортсменів «хочуть відібрати перемоги» та їх відсторонення від міжнародних змагань «вбиває дух і сенс олімпійського руху». За словами диктатора, такі заходи нібито є ознакою страху та слабкості, спробою сховатися від правди життя за «залізною завісою».