Оперний співак, який отримав поранення на фронті, виконав гімн України перед матчем з Італією

Виконання національного гімну видалося емоційним

20 листопада, збірна України у Леверкузені проводить матч відбіркового циклу чемпіонату Європи-2024 проти команди Італії. Перед грою гімн України виконав відомий оперний співак Сергій Іваничук, якого було тяжко поранено на фронті.

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Нагадаємо, що у цій грі збірній України потрібна лише перемога, за іншого результату ми залишимося на третьому місці у відбірковій групі та не отримаємо путівку на Євро-2024.

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Іваничук отримав п’ять кульових поранень, але вижив. В перші дні початку повномасштабного вторгнення він повернувся з Італії до України, де доставляв гуманітарну допомогу та евакуював людей із зон бойових дій. Зокрема, він допомагав людям у Харківській та Сумській областях.

10 березня, під час обстрілу, один з снарядів потрапив у його легеню. Співак боровся за своє життя до останнього й завдяки українським лікарям вдалося вижити та навіть повернутися на сцену.

Зараз співак проходить лікування в Німеччині, але й там він організовує благодійні заходи та концерти. Завдяки його зусиллям було зібрано понад два мільйони євро на потреби України.