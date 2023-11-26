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З жеребом не пощастило. Став відомий наступний суперник України в Кубку Девіса

Христина Жиренко
glavcom.ua
З жеребом не пощастило. Став відомий наступний суперник України в Кубку Девіса
Саме наша команда буде господарем поєдинку, який пройде у лютому 2024 року
фото: ФТУ

У поєдинку за потрапляння до фінальної частини турніру українці зіграють з командою США

Сьогодні, 26 листопада, визначився наступний суперник чоловічої збірної України з тенісу у Кубку Девіса.

У поєдинку за потрапляння до фінальної частини турніру українці зіграють з командою США.

З жеребом не пощастило. Став відомий наступний суперник України в Кубку Девіса фото 1

Хоча на цій стадії і відсутні слабкі суперники, але саме збірна США була чи не найгіршим варіантом серед всіх інших. Американці 32 рази ставали переможцями Кубку Девіса, що є рекордним показником.

Саме наша команда буде господарем поєдинку, який пройде 2-3 або 3-4 лютого 2024 року.

Варто зазначити, що у вересні цього року Україна у матчі Першої Світової групи сенсаційно перемогла Колумбію, що дозволило нашим хлопцям вперше пробитися до етапу Qualifiers.

Нагадаємо, що також сьогодні жіноча збірна України з тенісу дізналася суперниць у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Наші дівчата зіграють із командою Румунії.

Теги: теніс Збірна України Кубок Девіса

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