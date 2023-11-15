Що їдять російські спортсмени замість білка: чемпіонка РФ опублікувала відео

Кнороз зараз перебуває на тренувальному зборі у навчально-тренувальному центрі у підмосковному Новогорську

У їдальні на вечерю спортсменам видали смажену картоплю, оселедець, солоні огірки та таргана

Російська легкоатлетка Поліна Кнороз поділилася цікавим відео з їдальні збірної Росії. У тарілці Поліни в їжі опинився тарган. Про це повідомляє Sports.ru.

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«Наша прекрасна вечеря на федеральній базі в УТЦ «Новогорськ», – підписала відео спортсменка.

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Кнороз зараз перебуває на тренувальному зборі у навчально-тренувальному центрі (УТЦ) у підмосковному Новогорську. У їдальні на вечерю спортсменам видали смажену картоплю, оселедець та солоні огірки. «Родзинкою» вечері став тарган у тарілці росіянки.

У мережі зазначили, що російські спортсмени їдять явно нездорову їжу, а тарган – не найбільша проблема у тарілці.

У мережі зазначили, що російські спортсмени їдять явно нездорову їжу, а тарган – не найбільша проблема у тарілці фото: скріншот

Зазначимо, 24-річна Кнороз є чинною чемпіонкою Росії у стрибках із жердиною. У 2023 році Поліна виграла першість РФ і в приміщенні (4,70 м), і на стадіоні (4,62 м).