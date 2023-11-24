Українську гімнастку, яка негативно відгукнулася про Польщу, виключено зі складу збірної

Гімнастка виклала сторіз в Instagram, негативно висловившись про Польщу

Гімнастку Владу Нікольченко виключили зі складу збірної України з художньої гімнастики після негативних висловлювань про Польщу та поляків. Про це інформують «Суспільне.Спорт», Tribuna.

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У вівторок, 20 листопада, гімнастка виклала сторіз в Instagram, негативно висловившись про Польщу.

«Зіпсували настрій зранку. Ненавиджу цю країну всією душею, а найбільше – людей, які тут живуть. Я тут тільки тому, що в моїй рідній Україні закрили аеропорт», – написала Нікольченко.

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Після публікації Нікольченко Українська федерація гімнастики розпочала проведення дисциплінарного розслідування стосовно висловлювань спортсменки.

На цей пост відреагував колишній генеральний секретар Федерації гімнастики Польщі Пйотр Дец і висловив сподівання, що українка не буде «проходити через польський жах».

Пізніше він повідомив, що віцепрезидентка УФГ Ірина Блохіна зв'язалась з ним і вибачилась перед жителями Польщі за висловлення Нікольченко.



Сама гімнастка перепросила у дописі в Instagram, де пояснила, що її слова були наслідком психологічного зриву. Через кілька днів Нікольченко виключили зі складу збірної України.

«У мене був психологічний зрив. З кожним, навіть потойбічним конфліктом, через війну в моїй країні виникає стрес та виходить з мене без мого дозволу в такому агресивному вигляді. Це була ситуативна емоція, про яку я шкодую, не хотіла нікого образити. Будь ласка, не сприймайте це на свій рахунок. Це казала не я, а емоції в мені. Вибачте», – написала Нікольченко в Instagram.

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У 2021 році Нікольченко не відібралась до складу збірної України на Олімпіаду в Токіо, після чого взяла дворічну паузу через погіршення стану здоров'я та переїхала в ОАЕ. Влітку 2023-го гімнастка повернулась в Україну і знову почала брати участь у змаганнях.

У листопаді Нікольченко взяла участь у турнірі з художньої гімнастики «Варшавська осінь-2023» — здобула «золото» в багатоборстві, а також провела майстер-клас. Так, гімнастку відсторонили через шість місяців після її повернення до команди.