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Українську гімнастку, яка негативно відгукнулася про Польщу, виключено зі складу збірної

Діана Гасюк
glavcom.ua
Українську гімнастку, яка негативно відгукнулася про Польщу, виключено зі складу збірної
Гімнастку Владу Нікольченко виключили зі складу збірної України з художньої гімнастики
фото з відкритих джерел

Гімнастка виклала сторіз в Instagram, негативно висловившись про Польщу

Гімнастку Владу Нікольченко виключили зі складу збірної України з художньої гімнастики після негативних висловлювань про Польщу та поляків. Про це інформують «Суспільне.Спорт», Tribuna.

У вівторок, 20 листопада, гімнастка виклала сторіз в Instagram, негативно висловившись про Польщу.

«Зіпсували настрій зранку. Ненавиджу цю країну всією душею, а найбільше – людей, які тут живуть. Я тут тільки тому, що в моїй рідній Україні закрили аеропорт», – написала Нікольченко.

Українську гімнастку, яка негативно відгукнулася про Польщу, виключено зі складу збірної фото 1

Після публікації Нікольченко Українська федерація гімнастики розпочала проведення дисциплінарного розслідування стосовно висловлювань спортсменки.

На цей пост відреагував колишній генеральний секретар Федерації гімнастики Польщі Пйотр Дец і висловив сподівання, що українка не буде «проходити через польський жах».

Пізніше він повідомив, що віцепрезидентка УФГ Ірина Блохіна зв'язалась з ним і вибачилась перед жителями Польщі за висловлення Нікольченко.
 
Сама гімнастка перепросила у дописі в Instagram, де пояснила, що її слова були наслідком психологічного зриву. Через кілька днів Нікольченко виключили зі складу збірної України.

«У мене був психологічний зрив. З кожним, навіть потойбічним конфліктом, через війну в моїй країні виникає стрес та виходить з мене без мого дозволу в такому агресивному вигляді. Це була ситуативна емоція, про яку я шкодую, не хотіла нікого образити. Будь ласка, не сприймайте це на свій рахунок. Це казала не я, а емоції в мені. Вибачте», –  написала Нікольченко в Instagram.

У 2021 році Нікольченко не відібралась до складу збірної України на Олімпіаду в Токіо, після чого взяла дворічну паузу через погіршення стану здоров'я та переїхала в ОАЕ. Влітку 2023-го гімнастка повернулась в Україну і знову почала брати участь у змаганнях.

У листопаді Нікольченко взяла участь у турнірі з художньої гімнастики «Варшавська осінь-2023» — здобула «золото» в багатоборстві, а також провела майстер-клас. Так, гімнастку відсторонили через шість місяців після її повернення до команди.

Теги: стрес українка золото емоція розслідування аеропорт спорт

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