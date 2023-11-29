Українські арбітри вперше за 25 років працюватимуть на матчі Ліги чемпіонів

Суддівська бригада отримала призначення на матч 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів між «Реалом Сосьєдадом» та «Зальцбургом»

Вперше на поєдинку групового раунду найпрестижнішого клубного євротурніру українські судді працювали 16 вересня 1998 року

Українська суддівська бригада отримала призначення на матч 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів між іспанським «Реалом Сосьєдадом» та австрійським «Зальцбургом», який відбудеться у сьогодні в Сан-Себастьяні. Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, головним арбітром цього поєдинку виступить Микола Балакін.

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На лініях Балакіну допомагатимуть Олександр Беркут і Дмитро Запороженко. Обов'язки четвертого рефері виконуватиме Ярослав Козик.

За систему Var на матчі відповідатиме поляк Томаш Квятковскі, а його асистентом буде турок Алпер Улусой.

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Варто зазначити, що українські арбітри працюватимуть на матчі групового етапу Ліги чемпіонів вперше за 25 років.

До цього вперше на поєдинку групового раунду найпрестижнішого клубного євротурніру українські судді працювали 16 вересня 1998 року. Тоді на матчі в Більбао між іспанським «Атлетиком» і норвезьким «Русенборгом» у ролі головного арбітра виступив сімферополець Василь Мельничук.

Цього сезону суддівська бригада Балакіна вже обслуговувала два матчі групового етапу єврокубків. Українські арбітри працювали на поєдинках Ліги Європи «Марсель» (Франція) – «Брайтон» (Англія) і «Маккабі» Хайфа (Ізраїль) – «Вільярреал» (Іспанія).

Зазначимо, раніше фінал жіночого Євро судила Катерина Монзуль. Крім того, у 2015 році вона здобувала нагороду від IFFHS для найкращої арбітрині.