Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Програли на одному рубежі». Юрай Санітра прокоментував чоловічу естафету біатлоністів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Програли на одному рубежі». Юрай Санітра прокоментував чоловічу естафету біатлоністів
Тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра
фото з відкритих джерел

Українська збірна посіла в чоловічій естафеті Кубка світу з біатлону 14-те місце

30 листопада в шведському Естерсунді пройшла перша чоловіча естафета біатлонного сезону 2023-24. Україна посіла в гонці 14-те місце, програвши естафету на одному рубежі. Так прокоментував результат команди тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра.

До складу естафетної четвірки увійшли Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк і Антон Дудченко.

«Сьогодні естафету ми програли на одному рубежі. Незрозуміло, що там Антон Дудченко творив на лежці. Якби він нормально відстріляв, то на трасі міг би боротися. Наша позиція була хороша, ми могли змагатися за 7-8 місце. Скажу, що хлопці сьогодні краще працювали на трасі. Проте, ще є до чого прагнути. Нам потрібно повернутися у ту форму, яка була на підготовці у Фінляндії», – сказав Санітра.

Після трьох етапів естафети Україна боролась за потрапляння в топ-10, однак фінішер збірної у гонці Антон Дудченко заробив три штрафні кола на стрільбі лежачи і в підсумку фінішував лише на 14-му місці. 

Юрай Санітра вважає, що Дудченку не вистачає впевненості у стрільбі лежачи: «Нам потрібно щось змінити. Один раз він відстріляється добре, потім знову проблеми, особливо у лежці. Будемо шукати варіанти, щоб він зміг себе нормально показати і на стрільбі».

Тренер чоловічої збірної також зазначив, що йому не подобається швидкість Артема Прими. «Наразі це ще не той Артем, якого б я хотів бачити на трасі», – сказав він.

2 грудня відбудеться чоловічка спринтерська гонка. Санітра розповів, що точно бігтимуть Денис Насико та Богдан Цимбал. З четвірки, яка бігла естафету, один відпочиватиме. Хто саме – визначать зранку 1 грудня. 

Розклад першого етапу Кубка світу (Естерсунд, Швеція)

  • 1 грудня. 15:45. Спринт – жінки
  • 2 грудня. 15:45. Спринт – чоловіки
  • 3 грудня. 15:00. Гонка переслідування – жінки
  • 3 грудня. 17:00. Гонка переслідування – чоловіки

Нагадаємо, 29 листопада відбулася перша в сезоні жіноча естафетна гонка. Команда України посіла 12 місце. На гонку Україна вийшла в складі дебютантки Кубка світу Христини Дмитренко, Дар'ї Блашко, для якої гонка стала першою в сезоні, Анни Кривонос та Ірини Петренко.

Теги: спорт Україна Артем Прима Тарас Лесюк Юрай Санітра Артем Тищенко Антон Дудченко естафета біатлон спринт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З'являється все більше новин, що Банкова готується провести вибори весною наступного року
Вибори-2024. Чотири проблеми, які потрібно вирішити
6 листопада, 11:35
Для проведення легітимізації виборчого процесу у військовий стан потрібні зміни Виборчого кодексу, що під час війни дуже складно
Чому у воєнний період недоцільно проводити вибори
10 листопада, 09:00
Помпео зазначив, що США готові надавати Україні всю необхідну підтримку для перемоги
Ексдержсекретар США Помпео закликав Україну гарантувати захист інвестицій
29 листопада, 14:24
Уряд виділив 3,1 млн грн на перепрофілювання колонії у табір для військовополонених
Україна збільшує кількість таборів для військовополонених росіян
6 листопада, 15:14
Відставку Матеуша Моравецького має підписати президент
Моравецький подав у відставку з посади прем'єра Польщі
13 листопада, 17:37
У результаті протиповітряного бою знищено 15 із 20 ударних БпЛА Shahed-136/131
Повітряні сили повідомили результат нічної роботи ППО
19 листопада, 08:50
Американський експерт пояснив, що зараз, в зимових умовах, відправити невеликі групи Bradley і Abrams в бій було б «неефективним» і «важким» рішенням з логістичної точки зору
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
23 листопада, 17:41
Орбан додав, що не хоче, щоб «Європа і Угорщина перетворилися на музей просто неба»
Орбан відзначився черговою скандальною заявою про Україну та ЄС
18 листопада, 22:10
Ожеледиця очікується майже по всій країні, окрім півдня
Майже по всій Україні оголошено І рівень небезпеки
22 листопада, 10:34

Новини

«Програли на одному рубежі». Юрай Санітра прокоментував чоловічу естафету біатлоністів
«Програли на одному рубежі». Юрай Санітра прокоментував чоловічу естафету біатлоністів
«Зоря» розгромно поступилася бельгійському «Генту»
«Зоря» розгромно поступилася бельгійському «Генту»
України посіла 14-те місце в першій чоловічій естафеті Кубка світу з біатлону
України посіла 14-те місце в першій чоловічій естафеті Кубка світу з біатлону
Україна невдало провела першу жіночу естафету сезону Кубка світу з біатлону
Україна невдало провела першу жіночу естафету сезону Кубка світу з біатлону
Збірна України з гандболу програла Бразилії, повторивши свій антирекорд
Збірна України з гандболу програла Бразилії, повторивши свій антирекорд
Українські арбітри вперше за 25 років працюватимуть на матчі Ліги чемпіонів
Українські арбітри вперше за 25 років працюватимуть на матчі Ліги чемпіонів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Демобілізація військових через півтора року після призову: зареєстровано законопроєкт
19K
Українські біженці почали частіше обирати одну країну
16K
У Росії підірвано стратегічну залізницю, яка веде до Китаю
9483
Одна із областей посилює перевірку всіх військовозобов'язаних
9086
Конструктивна відповідь на питання Мар'яни Безуглої
8043
1 грудня у Києві буде відкрито міст, який будують 30 років: ним курсуватиме новий автобус

Новини

1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт
Вчора, 15:34
Порошенко летить у Вашингтон
Вчора, 12:15
За добу сталося понад 100 боїв: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:42
Вибухи в українських містах, атака на склад БпЛА в Брянську: головне за ніч
Вчора, 06:56
Майже без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 30 листопада
Вчора, 04:15

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua