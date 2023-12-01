«Програли на одному рубежі». Юрай Санітра прокоментував чоловічу естафету біатлоністів

Українська збірна посіла в чоловічій естафеті Кубка світу з біатлону 14-те місце

30 листопада в шведському Естерсунді пройшла перша чоловіча естафета біатлонного сезону 2023-24. Україна посіла в гонці 14-те місце, програвши естафету на одному рубежі. Так прокоментував результат команди тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До складу естафетної четвірки увійшли Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк і Антон Дудченко.

«Сьогодні естафету ми програли на одному рубежі. Незрозуміло, що там Антон Дудченко творив на лежці. Якби він нормально відстріляв, то на трасі міг би боротися. Наша позиція була хороша, ми могли змагатися за 7-8 місце. Скажу, що хлопці сьогодні краще працювали на трасі. Проте, ще є до чого прагнути. Нам потрібно повернутися у ту форму, яка була на підготовці у Фінляндії», – сказав Санітра.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після трьох етапів естафети Україна боролась за потрапляння в топ-10, однак фінішер збірної у гонці Антон Дудченко заробив три штрафні кола на стрільбі лежачи і в підсумку фінішував лише на 14-му місці.

Юрай Санітра вважає, що Дудченку не вистачає впевненості у стрільбі лежачи: «Нам потрібно щось змінити. Один раз він відстріляється добре, потім знову проблеми, особливо у лежці. Будемо шукати варіанти, щоб він зміг себе нормально показати і на стрільбі».

Тренер чоловічої збірної також зазначив, що йому не подобається швидкість Артема Прими. «Наразі це ще не той Артем, якого б я хотів бачити на трасі», – сказав він.

2 грудня відбудеться чоловічка спринтерська гонка. Санітра розповів, що точно бігтимуть Денис Насико та Богдан Цимбал. З четвірки, яка бігла естафету, один відпочиватиме. Хто саме – визначать зранку 1 грудня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Розклад першого етапу Кубка світу (Естерсунд, Швеція)

1 грудня. 15:45. Спринт – жінки

2 грудня. 15:45. Спринт – чоловіки

3 грудня. 15:00. Гонка переслідування – жінки

3 грудня. 17:00. Гонка переслідування – чоловіки

Нагадаємо, 29 листопада відбулася перша в сезоні жіноча естафетна гонка. Команда України посіла 12 місце. На гонку Україна вийшла в складі дебютантки Кубка світу Христини Дмитренко, Дар'ї Блашко, для якої гонка стала першою в сезоні, Анни Кривонос та Ірини Петренко.