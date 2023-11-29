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Збірна України з гандболу програла Бразилії, повторивши свій антирекорд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Збірна України з гандболу програла Бразилії, повторивши свій антирекорд
До фінальної частини змагань українки пройшли вперше за 14 років
фото: Федерація гандболу України

15 голів різниці – найбільша поразка України з листопада 2021 року

Збірна України з гандболу розпочала виступи на чемпіонаті світу-2023. У стартовому матчі попереднього раунду змагань «синьо-жовті» поступилися бразилійкам – 20:35.

До фінальної частини змагань українки пройшли вперше за 14 років. Аби проходити до основного раунду чемпіонату, національній команді за підсумками трьох турів необхідно потрапити до трійки найсильніших команд групи G.

Перший матч на майданчику в данському Фредеріксгавні збірна проводила проти чинних чвертьфіналісток турніру з Бразилії. Суперниці українок претендують на свій другий титул в історії, після «золота» 2013 року.

Від початку зустрічі перевагою на майданчику володіли бразилійки. Вперше переваги в 10 очок суперниці досягнули за рахунку 15:5, після серії з дев'яти закинутих м'ячів поспіль.

На велику перерву команди пішли за різниці +7 на користь Бразилії. У другому ж таймі чемпіонки Панамериканських ігор збільшили перевагу до 15 балів, зокрема мали серію з п'яти м'ячів поспіль.

Найрезультативнішими гандболістками України на майданчику стали Тетяна Поляк і Тамара Смбатян – по чотири очки. В складі бразилійок по сім м'ячів закинули Маріана Кошта і Бруна де Паула.

ЧС-2023. Попередній раунд. Перший тур

Бразилія – Україна – 35:20 (17:10)

Зазначимо, що 15 голів різниці – найбільша поразка України з листопада 2021 року. Тоді такий самий рахунок був зафіксований у товариському матчі «синьо-жовтих» з Данією.

Бразилія вийшла вперед в очних зустрічах з Україною на великих міжнародних форумах. Досі команди тричі зустрічалися на чемпіонатах світу (одна перемога України) та одного разу – на Олімпіаді-2004.

У проміжній таблиці групи G українки опустилися на останнє місце. Інший матч ігрового дня у квартеті проведуть Іспанія та Казахстан, початок – о 21:30 за київським часом.

Група G. Турнірна таблиця

  1. Бразилія – 2 очки (1 матч), 35:20
  2. Іспанія – 0 (0), 0:0
  3. Казахстан – 0 (0), 0:0
  4. Україна – 0 (1), 20:35

Розклад матчів України на ЧС-2023

  • П'ятниця, 1 грудня. 21:30. Іспанія – Україна
  • Неділя, 3 грудня. 16:30. Україна – Казахстан
Теги: гандбол Збірна України спорт чемпіонат світу Бразилія

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