Збірна України розпочала день з двох медалей на Паралімпіаді
Ірина Щетник здобула другу нагороду в Токіо
Фото з відкритих джерел
Скарбничку нашої команди «сріблом» і «бронзою» поповнили стрільці
Дві нагороди вже завоювали українські спортсмени у восьмий день Паралімпіади в Токіо. Другу «бронзу» в Японії здобула Ірина Щетник. Вона стала третьою у фіналі змагань з кульової стрільби з 10 метрів.
Згодом «срібло» виборов Василь Ковальчук. Він вдало виступив у змішаній стрільбі з пневматичної гвинтівки також з 10-метрової дистанції.
Загалом збірна України вже виграла 69 медалей, серед яких 15 золотих, 34 срібні і 20 бронзових.
Читайте також: