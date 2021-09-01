Збірна України розпочала день з двох медалей на Паралімпіаді

Скарбничку нашої команди «сріблом» і «бронзою» поповнили стрільці

Дві нагороди вже завоювали українські спортсмени у восьмий день Паралімпіади в Токіо. Другу «бронзу» в Японії здобула Ірина Щетник. Вона стала третьою у фіналі змагань з кульової стрільби з 10 метрів.

Згодом «срібло» виборов Василь Ковальчук. Він вдало виступив у змішаній стрільбі з пневматичної гвинтівки також з 10-метрової дистанції.

Загалом збірна України вже виграла 69 медалей, серед яких 15 золотих, 34 срібні і 20 бронзових.