Збірна України виграла 13 нагород. Медальний залік Паралімпіади

Максим Кріпак виграв другу золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо

Наша команда йде п’ятою серед усіх учасників Ігор у Токіо

Три золоті, шість срібних і чотири бронзові нагороди – такий доробок в українських паралімпійців у сьомий змагальний день Ігор у Токіо. Успіх дозволив нашій команді зберегти п’яту загальнокомандну позицію в медальному заліку.

Усі медалі України у сьомий день Паралімпіади-2020

«Золото»: Андрій Трусов (плавання, 50 метрів, вільний стиль), Андрій Крипак (плавання, 100 метрів, батерфляй), Максим Коваль (легка атлетика, штовхання ядра).

«Срібло»: Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 400 метрів), Єгор Дементьєв (велоспорт, гонка із роздільним стартом), Максим Веракса (плавання, 100 метрів, вільний стиль), Олександр Яровий (легка атлетика, штовхання ядра), Юлія Шуляр (легка атлетика, біг на 400 метрів), Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 400 метрів).

«Бронза»: Василь Крайник (плавання, 200 метрів, комплексний стиль), Євген Богодайко (плавання, 50 метрів, вільний стиль), Єлизавета Мерешко (плавання, 100 метрів, вільний стиль), збірна України (плавання, мікстестафета, 4х100 метрів, вільний стиль).