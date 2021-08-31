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    Українець Цвєтов, який відмовився від фото з росіянами, став героєм соцмереж

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    Вчинок Ігоря Цвєтова сподобався вболівальникам - Українець Цвєтов, який відмовився від фото з росіянами, став героєм соцмереж
    Вчинок Ігоря Цвєтова сподобався вболівальникам
    Фото з відкритих джерел

    Вчинок українського паралімпійця викликав позитивну реакцію вболівальників

    Український паралімпієць Ігор Цвєтов, який здобув срібну медаль на 100-метрівці в легкій атлетиці і відмовився фотографуватися з іншими призерами, які представляли Паралімпійський комітет Росії, став героєм соцмереж. Переважна більшість пишається його вчинком.

    Після нагородження, нагадаємо, Ігор пояснив свою позицію.

    «Виявляється так можна було, а ми ж не розуміли законів спорту», – написав Роман Кулик.

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    «Сучасна російсько-українська війна триває вже 7 років. Московія – одвічний ворог України. Московити загубили мільйони українських душ», – прокоментував вчинок Дмитро Шевченко.

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    «Так і мають поводитися адекватні люди в умовах війни», – підсумував Ігор Полуектов.

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    «Паралімпійці на голову вищі за спортсменів-олімпійців по всьому – результативності, характеру, гідності», – порівняла вчинки Ігоря Цвєтова і Ярослави Магучіх, яка на Олімпіаді сфотографувалася з росіянкою, Валентина Коноваленко.

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    «Звісно що після куп лайна у бік Магучіх жоден спортсмен не стане фотографуватись)))», – зауважив Андрій Ворон.

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    «Просто в цій збірній замполіт правильний», – написав Дмитро Лиховій.

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    Теги: Казахстан Україна Ігор Цвєтов
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    Українець Цвєтов, який відмовився від фото з росіянами, став героєм соцмереж