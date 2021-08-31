Українець Цвєтов, який відмовився від фото з росіянами, став героєм соцмереж
Вчинок українського паралімпійця викликав позитивну реакцію вболівальників
Український паралімпієць Ігор Цвєтов, який здобув срібну медаль на 100-метрівці в легкій атлетиці і відмовився фотографуватися з іншими призерами, які представляли Паралімпійський комітет Росії, став героєм соцмереж. Переважна більшість пишається його вчинком.
Після нагородження, нагадаємо, Ігор пояснив свою позицію.
«Виявляється так можна було, а ми ж не розуміли законів спорту», – написав Роман Кулик.
«Сучасна російсько-українська війна триває вже 7 років. Московія – одвічний ворог України. Московити загубили мільйони українських душ», – прокоментував вчинок Дмитро Шевченко.
«Так і мають поводитися адекватні люди в умовах війни», – підсумував Ігор Полуектов.
«Паралімпійці на голову вищі за спортсменів-олімпійців по всьому – результативності, характеру, гідності», – порівняла вчинки Ігоря Цвєтова і Ярослави Магучіх, яка на Олімпіаді сфотографувалася з росіянкою, Валентина Коноваленко.
«Звісно що після куп лайна у бік Магучіх жоден спортсмен не стане фотографуватись)))», – зауважив Андрій Ворон.
«Просто в цій збірній замполіт правильний», – написав Дмитро Лиховій.
Читайте також: