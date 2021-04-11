Збірна України виграла медальний залік на чемпіонаті Європи в Росії

Наша команда здобула чотири золоті нагороди, одну срібну й одну бронзову

Збірна України з важкої атлетики здобула перемогу в медальному заліку чемпіонату Європи, який завершився в Москві.

В останній день змагань друге місце посіла Анастасія Лисенко. В категорії 87+ вона впевнено перемогла туркеню Меліке Гюнал, але не змогла впоратися з потужною британкою Емілі Кемпбелл.

В активі нашої команди чотири золоті, одна срібна і одна бронзова медаль. Перемоги Україні принесли Дмитро Чумак, Ірина Деха, Каміла Конотоп і Аліна Марущак. Срібло на рахунку Анастасії Лисенко, бронзу завоював Дмитро Вороновський.

Друге місце зайняла збірна Болгарії (3-3-1), третє – команда Вірменії (2-2-4).

Загалом, враховуючи медалі в окремих дисциплінах, українська команда здобула 10 золотих, три срібні і чотири бронзові нагороди.

Медальний залік

1. Україна – 6 (4-1-1)

2. Болгарія – 7 (3-3-1)

3. Вірменія – 8 (2-2-4)

4. Грузія – 4 (2-2-0)

5. Румунія – 5 (2-1-2)

6. Великобританія – 3 (2-1-0)

7. Туреччина – 5 (2-0-3)

8. Росія – 9 (1-4-4)

9. Італія – 3 (1-2-0)

10. Азербайджан – 2 (1-0-1)