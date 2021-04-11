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    Збірна України виграла медальний залік на чемпіонаті Європи в Росії

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    Анастасія Лисенко принесла останню медаль в скарбничку збірної України - Збірна України виграла медальний залік на чемпіонаті Європи в Росії
    Анастасія Лисенко принесла останню медаль в скарбничку збірної України
    Фото з відкритих джерел

    Наша команда здобула чотири золоті нагороди, одну срібну й одну бронзову

    Збірна України з важкої атлетики здобула перемогу в медальному заліку чемпіонату Європи, який завершився в Москві.

    В останній день змагань друге місце посіла Анастасія Лисенко. В категорії 87+ вона впевнено перемогла туркеню Меліке Гюнал, але не змогла впоратися з потужною британкою Емілі Кемпбелл.

    В активі нашої команди чотири золоті, одна срібна і одна бронзова медаль. Перемоги Україні принесли Дмитро Чумак, Ірина Деха, Каміла Конотоп і Аліна Марущак. Срібло на рахунку Анастасії Лисенко, бронзу завоював Дмитро Вороновський.

    Друге місце зайняла збірна Болгарії (3-3-1), третє – команда Вірменії (2-2-4).

    Загалом, враховуючи медалі в окремих дисциплінах, українська команда здобула 10 золотих, три срібні і чотири бронзові нагороди.

    Медальний залік

    1. Україна – 6 (4-1-1)

    2. Болгарія – 7 (3-3-1)

    3. Вірменія – 8 (2-2-4)

    4. Грузія – 4 (2-2-0)

    5. Румунія – 5 (2-1-2)

    6. Великобританія – 3 (2-1-0)

    7. Туреччина – 5 (2-0-3)

    8. Росія – 9 (1-4-4)

    9. Італія – 3 (1-2-0)

    10. Азербайджан – 2 (1-0-1)

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    Теги: Дмитро Чумак важка атлетика Каміла Конотоп Анастасія Лисенко
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